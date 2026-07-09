Dotkl se „Trumpova“ jezírka, čelí obvinění z jeho poničení. Olympionik vinu odmítá

Někdejší trojnásobný olympionik Hearn čelí obvinění z poškození majetku. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová uvedla, že Hearn 19. června úmyslně strhl nátěr barvy ze dna jezírka a způsobil škodu ve výši jeden tisíc dolarů (21 tisíc Kč).
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Hearn byl minulý měsíc zadržen poté, co se jezírka dotkl. Médiím řekl, že se materiál odlupoval a že žádný kus nátěru neodlupoval ani nestrhával. Nařčení z vandalismu odmítá.
Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.
„Pokud může být pan Hearn obviněn z trestného činu za to, že se dotkl zrcadlového jezírka, je ohrožen každý Američan,“ řekl před soudní budovou jeden z Hearnových právníků Norm Eisen, který v letech 2011 až 2014 působil jako americký velvyslanec v Česku. „Ve Spojených státech není trestným činem dotknout se zrcadlového jezírka, dotknout se vody,“ dodal.
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Po fiasku kolem Trumpovy renovace jezírka ve Washingtonu začal hon na údajné viníky
Hearnovi právníci obvinili Trumpovu administrativu, že jejich klienta obvinila ve snaze svalit na někoho vinu za nezdařilou rekonstrukci. V souvislosti se špatným stavem jezírka bylo podle úřadů již zatčeno pět lidí.
Navzdory renovaci, která stála odhadem 13 milionů dolarů (276 milionů Kč) jsou v jezírku nadále řasy a kousky modrého materiálu se začaly odlupovat už po několika dnech.
Frank Lands, představitel Národní parkové služby, v červnu soudu sdělil, že dno jezírka někdy kolem 9. června někdo prořízl ostrým nožem nebo žiletkou. V neděli bylo zahájeno již druhé vypouštění jezírka za tři měsíce. Na oslavy Dne nezávislosti 4. července do něj napadaly kusy pyrotechniky z velkolepého ohňostroje a v plánu je také oprava poškozeného dna, uvedl úřad, jež má na starosti federální půdu a přírodní zdroje.
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15. června 2026