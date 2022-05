V New Yorku padl dražební rekord. Kupec dal za Warholovu Marilyn 4,5 miliardy

Dražený sítotiskový portrét herečky je součástí série několika podobných portrétů, které Warhol vytvořil poté, co herečka v roce 1962 zemřela. Během let se stal symbolem celého uměleckého hnutí obecně známého jako pop-art. Informaci přinesl britský portál The Guardian.

Portrét dali do aukce švýcarští obchodníci s uměním Thomas a Doris Ammannovi, předaukční odhady soudily, že by částka mohla vyšplhat až ke dvěma stům milionů amerických dolarů. Finální suma, za níž byl obraz vydražen zněla 170 milionů, s dražebními poplatky nakonec činila 195 milionů.

Pondělní prodej Warholova ikonického díla překonal dosavadní rekord díla umělce dvacátého století, který držela Picassova malba z roku 1955 ze série s názvem Alžířanky, tu síň vydražila za 179,4 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč) včetně poplatků v roce 2015. Warholova Marilyn se v pondělí také stala nejdražším dílem amerického umělce 20. století v celé aukční historii. Překonala dosavadní rekord prodeje díla výtvarníka Jeana-Michela Basquiata, za kterou zájemce v roce 2017 zaplatil 110,5 milionu (2,5 miliardy Kč).

„Toto Warholovo dílo je naprostým vrcholem amerického pop-artu,“ řekl během aukce správce sbírek dvacátého a jednadvacátého století Alex Rotter. „Dílo dalece přesahuje žánr portrétu a zosobňuje celou kulturu a umění dvacátého století,“ dodal.

Warhol portrét vytvořil podle promo fotografie herečky, kterou filmové studio zveřejnilo k projekci jejího filmu Niagara z roku 1953, umělec použil světlé barvy na její oči, vlasy a rty. Dílu se přezdívá „Neprostřelená modrá Marilyn“, název odkazuje na incident, kdy jedna z návštěvnic Warholova ateliéru vytáhla zbraň a prostřelila několik dalších jejích portrétů. Toto dílo však kulky minuly.

Marilyn Monroe patří mezi herecké ikony Hollywoodu, nalezli ji mrtvou po předávkování léky v srpnu roku 1962. Andy Warhol zemřel v roce 1987, uzavírá The Guardian.