Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

  7:13aktualizováno  7:32
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi vyšetřovanými jsou guvernér státu Tim Walz nebo starosta města Jacob Frey, kteří kritizovali zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Tim Walz

Tim Walz | foto: AP

„Před dvěma dny to byla Elissa Slotkinová. Minulý týden to byl Jerome Powell. Předtím to byl Mark Kelly. Zneužívání soudního systému proti oponentům je autoritářský postup,“ reagoval na zprávu o vyšetřování guvernér Walz na platformě X.

Starosta města Jacob Frey obvinil federální agenty, že se nezákonně zaměřili na lidi, o nichž se domnívali, že jsou přistěhovalci, pouze na základě rasového profilování.

Walz již dříve označil ICE za „novodobé gestapo“. „V této operaci nikdy nešlo o bezpečnost, je to cílená politická operace a Minnesota to nebude tolerovat,“ cituje guvernéra BBC.

Podle nejmenovaného zdroje agentury Reuters už má úřad pro Walze i Freye připravená předvolání. Není nicméně jasné, zda jim již byly dokumenty doručeny.

Obvinění mají být také senátorka za stát Michigan Elissa Slotkinová, která je vyšetřována v souvislosti s videem, v němž společně s dalšími demokratickými senátory říká, aby lidé vzdorovali nezákonným rozkazům. Šéf centrální banky (Fed) Jerome Powell před několika dny oznámil, že ministerstvo spravedlnosti mu hrozí trestním stíháním kvůli sporné rekonstrukci budovy instituce.

Podle zákona, na nějž se podle jednoho ze zdrojů CBS vyšetřování zaměřuje, je trestným činem, pokud se dvě nebo více osob spolčí s cílem zabránit federálním úředníkům v plnění povinností pomocí násilí, zastrašování nebo výhrůžek.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti se na dotaz CBS odmítli vyjádřit. Stanice krok označila za mimořádnou eskalaci střetu Trumpovy administrativy s minnesotskými demokratickými představiteli. Trump už dříve pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko.

Guvernér Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že agent Jonathan Ross Goodovou třikrát střelil v sebeobraně. Frey tento popis označil za nesmysl. Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. „Vypadněte, do prdele, z Minneapolisu!“ vzkázal na tiskové konferenci krátce po zastřelení Goodové agentům ICE.

Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování zastřelení Goodové. Po incidentu ve městě propukly rozsáhlé protesty.

Soud nakázal omezení douncovacích prostředků

Do Minneapolisu bylo vysláno téměř 3000 federálních imigračních agentů, jejichž cílem je zatýkat osoby podezřelé z nelegálního pobytu v USA a prověřovat údajné podvody s dávkami v Minnesotě. Kritikům ICE se mimo jiné nelíbí, že není jasné, podle jakého klíče zasahují. V některých případech kontrolovali i americké občany.

Soud i proto nařídil ICE a dalším federálním agentům omezení donucovacích prostředků proti pokojným demonstrantům a dobrovolnickým hlídkám monitorujícím jejich činnost. Z nařízení soudkyně Kate Menendezové se výslovně zakazuje zatýkat nebo zadržovat pokojné demonstranty nebo osoby zapojené do spořádaného pozorování, pokud neexistuje důvodné podezření, že tito lidé spáchali trestný čin nebo narušují vymáhání zákona.

Federální agenti mají rovněž zakázáno používat pepřový sprej, slzný plyn nebo jinou munici pro kontrolu davu proti pokojným demonstrantům nebo přihlížejícím, kteří sledují a natáčejí činnost protiimigračních složek.

Rozsáhlé protesty v Minneapolis vypukly poté, co agent ICE Jonathan Ross usmrtil 37letou Renée Goodovou třemi střelami do hlavy. Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky monitorující působení agentů ICE

