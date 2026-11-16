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USA tlačí na odzbrojení Hizballáhu. Žádná země nemůže mít dvě armády, vzkázaly

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  19:13
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Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz během jednání ve vládním paláci v...

Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz během jednání ve vládním paláci v libanonském Bejrútu. (16. listopadu 2026) | foto: Mohamed AzakirReuters

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Militantní hnutí Hizballáh musí dobrovolně složit zbraně, prohlásil v pondělí při návštěvě v libanonském Bejrútu americký velvyslanec při OSN Mike Waltz. Zdůraznil, že žádná země nemůže mít dvě armády.

„Myslím, že poselství musí být jasné a jednoznačné: libanonská suverenita musí být plně obnovena a prostředkem k tomu jsou libanonské ozbrojené síly,“ prohlásil Waltz po setkání s předsedou libanonského parlamentu Nabíhem Berím, který je zároveň spojencem Hizballáhu.

Spojené státy nicméně podle deníku L’Orient-Le Jour nevylučují uplatnění určité formy nátlaku, pokud by Hizballáh nechtěl spolupracovat, přestože se dosud vždy odmítal vzdát svého arzenálu. Jedním z hlavních argumentů hnutí přitom je, že by se tím pouze oslabila schopnost Libanonu vzdorovat vojenským útokům ze sousedního Izraele.

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Americký diplomat v Libanonu jedná o náhradě mírových sil OSN, jejichž mandát má kvůli nátlaku USA vypršet na konci tohoto roku. Panují obavy, že po jejich odchodu v oblasti na jihu země vznikne bezpečnostní vakuum.

Izraelská armáda v současnosti okupuje a vojensky kontroluje takzvanou „bezpečnostní zónu“, která sahá od hranic až deset kilometrů do libanonského vnitrozemí.

Libanonský prezident Joseph Aún v neděli znovu zdůraznil, že jeho země si přeje, aby jakákoli síla, která nahradí UNIFIL, zůstala pod mandátem OSN.

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Podle Waltze představují mírové síly OSN v posledních dvaceti letech značnou finanční zátěž, a proto je podle něj nutné zabývat se jejich dalším fungováním. Jednotky OSN působí na jihu Libanonu od roku 1978. V současném konfliktu mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh bylo několik příslušníků těchto jednotek zabito či zraněno.

Úprava staré rezoluce a pomoc vojákům

Mise UNIFIL má nyní dohlížet na plnění rezoluce 1701. Tu v roce 2006 přijala Rada bezpečnosti OSN po 33denní válce mezi Izraelem a libanonským šíitským hnutím Hizballáh. Rezoluce vyzývala ke stažení izraelských sil, nasazení libanonské armády a odzbrojení nestátních milic v oblasti mezi řekou Lítání a hranicí s Izraelem.

Mise od té doby funguje jako nárazníková zóna mezi oběma zeměmi, avšak její přítomnost podle stanice Al-Džazíra nedokázala zabránit několika vlnám konfliktů, včetně té poslední mezi Izraelem a Hizballáhem rozpoutané začátkem března.

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Waltz vyjádřil naději, že rezoluce 1701 bude uplatňována i nadále, avšak s určitými úpravami. Ocenil také „úsilí každého libanonského vojáka“ a vyjádřil přání Washingtonu poskytnout podporu libanonským bezpečnostním institucím. Libanonská armáda trpí nedostatkem prostředků, přičemž čelí mnoha obtížím, včetně problémů s dokončováním svého rozmisťování na jihu Libanonu.

Nejnovější konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem se rozhořel v březnu poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na Izrael v reakci na zahájení americko izraelských úderů proti Íránu. Izraelská armáda odpověděla intenzivními vzdušnými údery v různých částech Libanonu včetně Bejrútu a následnou pozemní invazí na jih země. Tam nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo vysídleno. Od začátku března bylo v Libanonu při nejnovější vlně konfliktu zabito přes 4 300 lidí.

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Obě země 26. června oznámily uzavření rámcové dohody, která měla pomoci dosáhnout míru. Dohoda stanovila plán stažení izraelských sil z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení Hizballáhu. Ani jedna strana plán nesplnila. Násilí sice od té doby polevilo, ale zcela neustalo. Izrael nadále útočí na cíle v jižním Libanonu a ostřeluje obce; Hizballáh odmítá složit zbraně.

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