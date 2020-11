Střel ho. Policie zveřejnila video ze smrti černocha s nožem, slibuje školení

Sedmadvacetiletý Wallace zemřel 26. října poté, co jej policisté několikrát střelili. Na místo původně přijeli proto, že jeho rodina zavolala na linku 911 a chtěla pomoct s domácí krizí. Muž údajně trpěl bipolární poruchou a jeho manželka policistům před střelbou řekla, že má psychické problémy.

Policie po jeho smrti uvedla, že měl nůž, který odmítl pustit. Svědek incidentu následně zveřejnil video, na němž dva policisté s namířenými zbraněmi vyzývají Wallace, aby nůž pustil.

Wallace se k nim přiblížil, následně je slyšet střelba a muž se zhroutí na zem. „Říkala jsem policii, aby přestala: Nestřílejte na mého syna, prosím nestřílejte na mého syna. Vůbec mi nevěnovali pozornost a mého syna zastřelili,“ uvedla Wallaceova matka Catherine.

Nyní úřady zveřejnily i video pořízené kamerami, které mají policisté povinně připevněné na uniformách. Podle agentury Reuters krátce před střelbou řekne svému kolegovi: „Střel ho.“ Pak začnou oba pálit.

Právník Wallaceových příbuzných nicméně po zhlédnutí záznamu uvedl, že by policisté neměli být obviněni z vraždy, protože podle něj neměli dostatečný trénink ani vybavení k tomu, aby situaci zvládli. Vyšetřování ale probíhá dál.

Zastánci policejní reformy tvrdí, že policisté jsou příliš často přivoláváni k situacím, kde by mohli více pomoci sociální pracovníci. Podle listu The New York Times operátoři linky 911 příští týden dostanou školení, aby uměli příchozí hovory lépe vyhodnotit a v podobných případech, jako byl ten Wallaceův, na místo poslali speciálně trénované policisty.