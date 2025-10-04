„Ať už je to jméno, které váš dědeček používal pro místní pole, velšské označení pro kopec ve vaší blízkosti nebo historické pojmenování vaší ulice nebo domu, můžete pomoci je zachovat pro příští generace,“ uvedla velšská vláda v tiskovém prohlášení.
Na nové webové stránce mohou Velšané zaznamenat původní názvy budov a míst ve svém okolí. Vláda je následně chce sdílet s internetovou encyklopedií Wikipedie, on-line mapami a oficiálními organizacemi, aby se takto získané názvy objevily v co největším počtu různých zdrojů a podpořilo se tím jejich používání.
„Názvy míst vypráví příběh o tom, kdo jsme a odkud pocházíme. Tato nová opatření zajistí, že naše velšská místní jména, od legendárních hor Cadair Idris po Felin Wen, starý mlýn vyprávějící příběh malé komunity, budou chráněna pro budoucí generace,“ uvedl ministr pro velšský jazyk Mark Drakeford.
Vláda uvedla, že webové stránky jsou součástí širší iniciativy, která podporuje další výzkum místních jmen ve velštině a vytvoření jasnějších pokynů pro lokální úřady a organizace odpovědné za názvy míst.
Velština je keltský jazyk, kterým dnes hovoří přibližně 20 procent populace Walesu, tedy asi 600 000 lidí. Historicky se britská vláda zasazovala o potlačení tohoto jazyka, ovšem v posledních desetiletích se rozrůstá počet projektů usilujících o jeho uchování, díky čemuž se počet rodilých mluvčích stabilizoval.
Jedním z nejznámějších velšských místních názvů je jméno vesnice Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. To je s 58 písmeny považované za jeden z nejdelších názvů obce na světě. Používá se proto i zkrácená verze Llanfairpwllgwyngyll.