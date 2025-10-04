Llanfairpwllgwyngyll a další. Velšané vyrazili do boje za zachování svých jmen

Autor: ,
  17:17
Velšská vláda odstartovala iniciativu, která má zabránit vymizení místních pojmů ve velšském jazyce. Rodilé mluvčí vyzývá prostřednictvím nové webové stránky k pomoci s doplněním map ve velštině, žádá je také o vytváření zvukových nahrávek pro uchování správné výslovnosti.
Slovo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch je s 58...

Slovo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch je s 58 písmeny považované za jeden z nejdelších názvů obce na světě. | foto: Profimedia.cz

Slovo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch je s 58...
Velšská vláda odstartovala iniciativu, která má zabránit vymizení pojmů ve...
Velšští fotbalisté před kvalifikačním zápasem
Slovo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch je s 58...
11 fotografií

„Ať už je to jméno, které váš dědeček používal pro místní pole, velšské označení pro kopec ve vaší blízkosti nebo historické pojmenování vaší ulice nebo domu, můžete pomoci je zachovat pro příští generace,“ uvedla velšská vláda v tiskovém prohlášení.

Na nové webové stránce mohou Velšané zaznamenat původní názvy budov a míst ve svém okolí. Vláda je následně chce sdílet s internetovou encyklopedií Wikipedie, on-line mapami a oficiálními organizacemi, aby se takto získané názvy objevily v co největším počtu různých zdrojů a podpořilo se tím jejich používání.

Perygl llawr gwlyb! Kde se v pražském McDonald’s vzala velština? žasl turista

„Názvy míst vypráví příběh o tom, kdo jsme a odkud pocházíme. Tato nová opatření zajistí, že naše velšská místní jména, od legendárních hor Cadair Idris po Felin Wen, starý mlýn vyprávějící příběh malé komunity, budou chráněna pro budoucí generace,“ uvedl ministr pro velšský jazyk Mark Drakeford.

Vláda uvedla, že webové stránky jsou součástí širší iniciativy, která podporuje další výzkum místních jmen ve velštině a vytvoření jasnějších pokynů pro lokální úřady a organizace odpovědné za názvy míst.

Fastyr mie! Ostrov Man zachraňuje dávný jazyk, kvůli angličtině téměř vymizel

Velština je keltský jazyk, kterým dnes hovoří přibližně 20 procent populace Walesu, tedy asi 600 000 lidí. Historicky se britská vláda zasazovala o potlačení tohoto jazyka, ovšem v posledních desetiletích se rozrůstá počet projektů usilujících o jeho uchování, díky čemuž se počet rodilých mluvčích stabilizoval.

Jedním z nejznámějších velšských místních názvů je jméno vesnice Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. To je s 58 písmeny považované za jeden z nejdelších názvů obce na světě. Používá se proto i zkrácená verze Llanfairpwllgwyngyll.

Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Volby do Sněmovny s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Letošní volební účast překoná minulé volby, ale na čísla z 90. let nedosáhne

Aktualizujeme

K volbám do Poslanecké sněmovny 2025 dorazil rekordní počet lidí. Svůj hlas odevzdalo přes 68 procent voličů, což je nejvíc za poslední čtvrtstoletí. O vysoké účasti se mluvilo i při minulých volbách...

4. října 2025  16:23,  aktualizováno  19:33

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  19:33

Středočeský kraj volil ANO, prstenec obcí kolem Prahy zůstal SPOLU

Po zpracování 99,66 procent hlasů ze středočeských okrsků je jasné, že v kraji vyhrálo hnutí ANO, kterému dalo hlas 31 procent procent voličů. Druhá koalice SPOLU získala 24 procent. Třetí jsou...

4. října 2025  16:36,  aktualizováno  19:31

Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahovalo s ANO

Zbývá sečíst poslední okrsky. V Praze jako v jediném kraji suverénně vyhrála koalice SPOLU s více než 33 procenty hlasů. Pražský úspěch ji však před celkovou porážkou od hnutí ANO nezachrání.

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  19:30

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil....

4. října 2025  19:25

V Kongu vítězí Balbínova poetická strana, v Estonsku Piráti. Jak volili Češi v zahraničí

V Konžské demokratické republice mohlo volit celkem šest Čechů. Přišli jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu. Jak potvrzují dosavadní výsledky parlamentních voleb, ve světě se čeští...

4. října 2025  16:19,  aktualizováno  19:24

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To získalo 32,7 procent, zatímco SPOLU...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  19:22

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra...

4. října 2025  18:37,  aktualizováno  19:17

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 37,31 procenty hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má 20,99 procent. Preferenční...

4. října 2025  16:18,  aktualizováno  19:15

V Libereckém kraji vítězí ANO, SPD neuspělo. Překvapila mladá skokanka ze SPOLU

Voliči v Libereckém kraji rozhodli. Vyhrálo hnutí ANO s 34,4 procenta hlasů. Na druhém místě je koalice SPOLU, třetí příčku obsadilo hnutí STAN. Hranici pěti procent překročili i SPD, Motoristé a...

4. října 2025  16:28,  aktualizováno  19:15

Volební studio iDNES.cz: Prezident nebude konfrontační, řekl šéfredaktor MF DNES

Živé vysílání Volebního studia iDNES.cz a MF DNES nabídlo odpoledne plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Prezident chce být zjevně zvolen i pro druhé období, nemůže se proto chovat příliš...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  19:13

Babiš nám vyluxoval část voličů a my jsme za dezoláty, mrzí Majerovou z Trikolory

Předsedkyně Trikolory a lídryně SPD ve Zlínském kraji Zuzana Majerová v rozhovoru pro iDNES.cz neskrývá svůj hněv nad tím, že hnutí ve volbách navzdory očekáváním získalo jen necelých osm procent....

4. října 2025  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.