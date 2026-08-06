Policie severního Walesu dostala začátkem června několik oznámení o postavě v černé kápi, která se pohybovala na střeše nemocnice Glan Clwyd. Svědci uvedli, že muž držel předmět připomínající dlouhou kosu a téměř 50 minut shlížel na návštěvníky i zdravotníky přicházející do budovy. Na místo vyrazily čtyři policejní vozy i hasiči. Informoval o tom britský deník The Independent.
Policisté následně zadrželi šestadvacetiletého Leona Gillespieho z města Deganwy a obvinili ho z narušování pořádku v areálu britské Národní zdravotní služby (NHS) a z odmítnutí opustit místo na výzvu policie.
Před soudem se Gillespie přiznal. Zároveň ale odmítl, že by byl převlečený za smrťáka. Tvrdil, že jeho kostým měl představovat ptáka, konkrétně vránu. Soudce mu uložil pokutu 200 liber (zhruba 5600 korun). Dalších 50 liber musí zaplatit nemocnici jako odškodné a 100 liber pokryje náklady státního zastupitelství.
Během jednání navíc vyšlo najevo, že muž má na svědomí i dvě letošní krádeže. V březnu odcizil v obchodě stelivo a krmivo pro kočky v hodnotě 30 až 40 liber a o dva měsíce později si bez zaplacení odnesl jídlo a pití ze supermarketu. Za tyto skutky dostal další pokutu.