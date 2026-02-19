Ne každý měl v kapse vstupenku na stadion, ale pro mnoho Velšanů je zápas v Twickenhamu na londýnském předměstí každoroční poutí: chtějí být „u toho“ aspoň v Londýně, aspoň v hospodě plné svých.
V pubech nahradili obvyklé víkendové návštěvníky fanoušci v reprezentačních dresech a s pomalovanými obličeji; přicházeli brzy, aby si zajistili stoly s nejlepším výhledem na televizi.
Pro mnohé jde o tradici předávanou z generace na generaci: stejná hospoda, stejný stůl v rohu, stejná rivalita znovu ožívající každý rok.
Ragby se ve Walesu stalo náhradním prostorem národní emancipace. Wales nehraje jako region, ale jako národ. A proti Anglii nehraje proti klubu, ale proti historickému centru moci.