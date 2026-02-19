Příběh podmanění a pokoření. Ragbyová bitva Walesu s Anglií je víc než sport

Six Nations.Turnaj šesti národů není jen soutěží ale každoročním kulturním dramatem.

Lenka Tomsová
  18:00
Od naší spolupracovnice ve Velké Británii - Vlaky z Walesu do Londýna byly před několika dny plné rozjařených pasažérů v červených dresech, s vlajkami, šálami a čepicemi jednoznačně prozrazujícími, že jedou fandit národnímu ragbyovému týmu na zápas s Anglií.

Ne každý měl v kapse vstupenku na stadion, ale pro mnoho Velšanů je zápas v Twickenhamu na londýnském předměstí každoroční poutí: chtějí být „u toho“ aspoň v Londýně, aspoň v hospodě plné svých.

V pubech nahradili obvyklé víkendové návštěvníky fanoušci v reprezentačních dresech a s pomalovanými obličeji; přicházeli brzy, aby si zajistili stoly s nejlepším výhledem na televizi.

Pro mnohé jde o tradici předávanou z generace na generaci: stejná hospoda, stejný stůl v rohu, stejná rivalita znovu ožívající každý rok.

Ragby se ve Walesu stalo náhradním prostorem národní emancipace. Wales nehraje jako region, ale jako národ. A proti Anglii nehraje proti klubu, ale proti historickému centru moci.

