Ambice zemřely s Prigožinem. Už to nejsou wagnerovci a řídí trh s drogami

Ani rok po nevyjasněné smrti oligarchy Jevgenije Prigožina se Rusku nepovedlo zkoordinovat nechvalně známou Wagnerovu žoldnéřskou skupinu, které velel. Putinovy sliby o elitní jednotce, co bude začleněna v regulérní armádě, se nenaplnily. Uvádějí to američtí experti. Ti upozorňují i na to, že v Africe se s vědomím Moskvy wagnerovci přejmenovali a řídí zde výnosný trh s drogami.