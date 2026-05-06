To už je existenční ohrožení, řekl německý ministr o jednomyslném hlasování v EU

Autor: ,
  18:27
Pravidlo jednomyslného hlasování může Evropskou unii v bezpečnostních otázkách dostat do existenčního ohrožení, varoval ve středu v Berlíně německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Berlín podle něj osloví členské státy, které se k zavedení hlasování kvalifikovanou většinou nadále staví skepticky. Patří mezi ně i Česko.

„Když jde o bezpečnost, princip jednomyslnosti nás může uvrhnout do existenčního ohrožení. Protože jde o život a smrt! Vidíme to každý den na Ukrajině,“ citovala agentura Reuters z připraveného textu projevu.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (5. května 2026)
Sedmadvacítka podle šéfa německé diplomacie potřebuje hlasování kvalifikovanou většinou, aby mohla rozhodovat rychleji, zejména v zahraniční politice.

Změnu způsobu hlasování v Evropské radě podle Wadephula v současnosti podporuje dvanáct členských států. „Oslovíme všechny členské státy včetně těch, které jsou stále skeptické,“ poznamenal také.

O klíčových otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky rozhoduje EU jednomyslně, což dává každé z sedmadvaceti členských zemí právo veta. Ani drtivá většina evropských zemí tak nemusí být schopna prosadit svou vůli, což se v poslední době týkalo například podpory Ukrajiny, kterou blokovala končící maďarská vláda Viktora Orbána.

Změnu způsobu hlasování v minulosti podpořily mimo jiné čtyři nejlidnatější unijní země – Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Podle zastánců jednomyslnosti by zavedení hlasování většinou vedlo k dalšímu oslabení národních států při fungování Evropské unie.

Kvalifikovanou většinou se v Unii podle současných pravidel míní skupina minimálně patnácti zemí, kde žije alespoň 65 procent unijního obyvatelstva.

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

