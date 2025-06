„V únoru ji v Maroku lehce poškrábalo štěně. Tehdy si myslela, že se jí nic nestane, a moc nad tím nepřemýšlela. Před dvěma týdny onemocněla. Začalo to bolestí hlavy a vyústilo to v to, že nemohla chodit, mluvit, spát, polykat,“ napsala její rodina v příspěvku na sociálních sítích, který citují zahraniční média.

Podle BBC žena po návratu ze severoafrické země navštívila nemocnici v Barnsley, později ji převezli do Sheffieldu. Zemřela minulou středu.

Vzteklina je virové onemocnění, které přenášejí zvířata, nejčastěji savci. Pro člověka může být smrtelná. Příznaky onemocnění – mezi nimi například bolest v místě poranění, zvýšená teplota či potíže s polykáním – se obvykle objevují po třech až 12 týdnech.

„Nikdy nás nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát někomu, koho máme rádi. Berte prosím kousnutí zvířetem vážně, nechte očkovat své domácí mazlíčky a poučte své okolí,“ apelovala rodina zesnulé Fordové.

V souvislosti s případem upozornil na riziko vztekliny také epidemiolog Rastislav Maďar. „Vyhýbejte se přímému kontaktu se zvířaty v chudších zemích. Včetně mláďat. Nebo se před odjezdem očkujte proti vzteklině. Život mohou zachránit už dvě dávky týden od sebe. Vakcína je neživá, do ramena,“ napsal na síti X.