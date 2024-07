Erdogan chce napravit turecko-syrské vztahy a pozvat Asada. Pomoci může Putin

„Pošleme pozvání. Tímto pozváním chceme obnovit turecko-syrské vztahy na stejnou úroveň jako v minulosti. Naše pozvání může být podáno co nevidět,“ řekl Erdogan podle jeho kanceláře v rozhovoru s tureckými médii při návratu z Berlína, kde v sobotu přihlížel utkání Turecka s Nizozemskem na fotbalovém mistrovství Evropy.

Turecko v minulých letech provedlo na severu Sýrie několik přeshraničních vojenských operací proti ozbrojencům, kteří podle něj ohrožovali bezpečnost země. Na syrské straně hranice tak byla vytvořena „bezpečná zóna“, v níž jsou rozmístěny turecké jednotky.

Erdogan rovněž řekl, že Ankara by mohla oplatit jakékoli pozitivní kroky ze strany Damašku a že s navázáním kontaktu by mohli pomoci ruský prezident Vladimir Putin a irácký premiér. „Dosáhli jsme nyní bodu, kdy pokud Bašár Asad podnikne krok ke zlepšení vztahů s Tureckem, ukážeme i my takový přístup vůči němu,“ řekl Erdogan.

Erdogan podle agentury Reuters už v červnu nevyloučil možné setkání s Asadem v zájmu oživení vzájemných vztahů. Syrští představitelé ale opakovaně prohlásili, že jakákoli normalizace vztahů může následovat pouze v případě, že Turecko bude souhlasit se stažením tisícovek svých vojáků ze severozápadu Sýrie, ovládaném povstalci.