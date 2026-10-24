V létě polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice, nejvyšší polské vyznamenání, kvůli udělení titulu vojenské jednotce pojmenované po Ukrajinské povstalecké armádě (UPA). Nyní jde o něco podobného – úřady Lvovské oblasti symbolicky vyhlásily rok 2027 Rokem UPA a jejího velitele Romana Šuchevyče. A je to právě ta UPA, která má na svědomí vraždy až desítek tisíc Poláků.
Připomíná i rozkaz, který Šuchevyč napsal svým podřízeným: „Zabijte je do posledního muže. Vypalte vesnice obývané výhradně Poláky; ve smíšených vesnicích eliminujte pouze polské obyvatelstvo.“