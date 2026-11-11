Záběry kromě vojenského materiálu zachycují velitele vzdušných sil íránských revolučních gard Madžída Músavího a náčelníka generálního štábu íránských ozbrojených sil Alího Abdolláhího, kteří komplexem projíždějí v otevřeném terénním vozidle a posléze promlouvají k vojákům.
Na jednom ze záběrů je vidět hlavice vyvinutá pro střelu Fáteh-1, která je nasazená na střelu Chajbar Šekan s dosahem zhruba 1 400 kilometrů. Spojení obou komponentů zvyšuje manévrovací možnosti střely, sdělil deníku Haarec izraelský výzkumník Tal Inbar.
|
Írán se děsí jaderného úderu USA. Rozdává jód a čeká útok na horu Pickaxe
„Jestliže proti nám nepřítel podnikne další krok, naše odpověď přesáhne hranice regionu,“ řekl podle íránské exilové stanice Iran International Abdolláhí. V sobotu IRGC oznámily, že ruší dosavadní vlastní omezení, které limitovalo dosah íránských raket na vzdálenost maximálně 2 000 kilometrů.
Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně uvedl, že íránský raketový arzenál byl v podstatě zničen při amerických a izraelských úderech, které v únoru zahájily válku proti Íránu.
|
Trump: Válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce
IRGC jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 tisíc příslušníků.