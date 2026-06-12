Vždy budeme stát při vás, slíbil Kim Putinovi u příležitosti Dne Ruska

Kim v prohlášení zveřejněném v pátek místního času také uvedl, že vztahy mezi KLDR a Ruskem posilují a přecházejí ve spojenectví založené na smlouvě o komplexním strategickém partnerství. Slíbil také, že jeho země bude Rusku „vždy stát po boku“.
Spolupráce Ruska a KLDR, které čelí mezinárodním sankcím, se prohloubila v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, a to v ekonomické, politické, kulturní i vojenské oblasti. Kim dříve označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu.
Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena.
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Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území. Podle odhadů se bojů proti Ukrajině zúčastnilo na 14 000 vojáků, z nichž 6000 bylo zabito.
Státní svátek Den Ruska slaví Rusové každoročně 12. června. Připomíná přijetí deklarace o státní suverenitě Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) dne 12. června 1990, což odstartovalo ústavní reformy vedoucí k nezávislosti Ruska v roce 1991.