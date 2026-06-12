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Vždy budeme stát při vás, slíbil Kim Putinovi u příležitosti Dne Ruska

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  9:23
Severokorejský vůdce Kim Čong-un u příležitosti ruského státního svátku pogratuloval prezidentu Vladimiru Putinovi a slíbil mu plnou podporu v jeho krocích na domácí i mezinárodní scéně. Severní Korea bude podle něj vždy s Ruskem.
Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un se objímají...

Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un se objímají při odchodu po schůzce v Pekingu. (3. září 2025) | foto: Sergey BobylevReuters

Kim Čong-un přivítal Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu. (8. června 2026)
Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský diktátor Kim Čong-un v luxusní...
Kim Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
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Kim v prohlášení zveřejněném v pátek místního času také uvedl, že vztahy mezi KLDR a Ruskem posilují a přecházejí ve spojenectví založené na smlouvě o komplexním strategickém partnerství. Slíbil také, že jeho země bude Rusku „vždy stát po boku“.

Spolupráce Ruska a KLDR, které čelí mezinárodním sankcím, se prohloubila v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, a to v ekonomické, politické, kulturní i vojenské oblasti. Kim dříve označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu.

Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena.

KLDR je největší sukces story světa. Kim vydělal na ruské válce peníze a mění zemi

Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území. Podle odhadů se bojů proti Ukrajině zúčastnilo na 14 000 vojáků, z nichž 6000 bylo zabito.

Státní svátek Den Ruska slaví Rusové každoročně 12. června. Připomíná přijetí deklarace o státní suverenitě Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) dne 12. června 1990, což odstartovalo ústavní reformy vedoucí k nezávislosti Ruska v roce 1991.

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