„Porušení našeho národního vzdušného prostoru ruskými letadly představuje nejen závažné narušení suverenity naší země, ale také ohrožení naší bezpečnosti a je naprosto nepřijatelné,“ uvedl hlavní tajemník vlády Minoru Kihara na tiskové konferenci. „Podali jsme Rusku důrazný protest a vyzvali je, aby zabránilo opakování takové situace,“ dodal.
Podle agentury Kjódó k incidentu došlo mezi 4:07 a 4:12 místního času. Do vzduchu byly vyslány japonské stíhačky. Letouny narušily vzdušný prostor nad vodami Japonského moře severozápadně od ostrova Okinošima, který leží asi 50 kilometrů od japonského pobřeží.
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Provokace Japonska? Rusko testovalo rakety u sporných Kurilských ostrovů
Poslední známé narušení japonského vzdušného prostoru ruským letadlem se podle japonského ministerstva obrany událo 23. září 2024, stalo se tak nad vodami Japonského moře severně od ostrova Rebun u Hokkaidó.
Rusko v posledních měsících vyvíjí na Japonsko čím dál větší tlak. Ruský prezident Vladimir Putin v srpnu poprvé navštívil Iturup, jeden z ostrovů sporných jižních Kuril, které ovládá Rusko a na něž si Japonsko činí nárok.
Tokio tehdy Putinův postup odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance. V říjnu byl pak na ruském Dálném východě zadržen japonský novinář pro podezření ze špionáže a v listopadu Kreml vydal prezidentské dekrety, podle nichž přejdou ruská aktiva společnosti Japan Tobacco pod státní kontrolu, připomněla Kjódó.