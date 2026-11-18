„Pokud se Mélenchon dostane do druhého kola a utká se s Marine Le Penovou, myslím, že by to pro naši zemi byl obrovský šok,“ řekl Darmanin, který je členem centristické strany Obnova prezidenta Emmanuela Macrona.
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V takovém případě by se podle něj voliči vlivem levicových osobností, které utvářejí veřejné mínění, přiklonili k Mélenchonovi.
Darmanin míní, že nejlepším způsobem, jak docílit toho, aby se Mélenchon prezidentem nestal, je zabránit mu v postupu do druhého kola.
Darmanin proto vyzval předsedu středopravicové strany Republikáni Bruna Retailleaua a bývalého premiéra a šéfa Obnovy Gabriela Attala, aby odstoupili z prezidentského klání a podpořili centristu a bývalého premiéra Édouarda Philippa.
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Macronova nepopularita v závěru jeho druhého prezidentského mandátu oslabila centristický politický tábor a průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že Le Penová by Mélenchona v případném druhém kole porazila.
První kolo prezidentských voleb se uskuteční 18. dubna, případné druhé kolo je plánováno na 2. května.