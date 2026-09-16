Světlice ruské fregaty těsně minuly dánský vrtulník. Kapitána ministr vyznamenal

Jméno kapitána zveřejněno nebylo, ale ministr mu udělil medaili Za odvahu. Ocenil jeho „šikovné a rozhodné jednání“. Podle Moskvy fregata Soobrazitělnyj odpálením dvou světlic „zabránila provokaci ze strany dánského vrtulníku“. Helikoptéra poté od ruské lodě odletěla.
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Ruská fregata vystřelila světlice na dánský vrtulník. Jen těsně minula
Dánský ministr obrany Jeppe Bruus obvinil posádku lodi, že se nepokusila vrtulník kontaktovat a že se helikoptéra jen těsně světlicím vyhnula. Podle Kodaně byla na rutinní misi nad Baltským mořem u pobřeží nejjižnějšího dánského města Gedser a měla za úkol ruskou fregatu vyfotografovat.
Mořskými průlivy u Dánska vede hlavní námořní trasa do Baltského moře a ven z něj. Proplouvají jimi vojenské i civilní lodě včetně tankerů takzvané ruské stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.