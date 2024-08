Američané jsou přecitlivělí na urážky, tvrdí průzkum

Lidé se příliš často cítí uraženi tím, co ostatní říkají – to je názor většiny Američanů, jak ukázal průzkum agentury Pew Research Center. Postoje republikánských a demokratických voličů a...

O divokých začátcích, zápachu v klubech i kocovině. Frontman Vypsané fiXy vypráví

Premium

Z okna hotelu jsme za 30 let vyhodili jen koberec, líčí frontman Vypsané fiXy Na hudební scéně už se pohybuje úctyhodných třicet let. Jako mladík nesnil o žádném superúspěchu, ale… „Hudbou jsem se chtěl živit. Takhle jsem to vyslal do vesmíru a ono se mi to splnilo,“ vypráví...