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Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

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  15:36
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav vody zároveň ochromuje nákladní lodní dopravu i říční turistiku.

Hladina Dunaje po několika týdnech intenzivních veder prudce klesla a v Maďarsku, Srbsku i Chorvatsku se blíží nebo překonává nejnižší hodnoty za posledních 30 let. V Budapešti by podle předpovědí mohla klesnout až ke 35 centimetrům, čímž by se přiblížila historickému minimu 33 centimetrů zaznamenanému v roce 2018.

A v následujících dnech se v povodí Dunaje neočekávají žádné významnější srážky. Úřady proto varují, že bez vydatných a dlouhotrvajících dešťů se nepříznivý vývoj nepodaří zvrátit, píše maďarský zpravodajský portál Origo.

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17 fotografií

Kolaps lodní dopravy, problémy se zásobováním

Výrazně nižší hladina řeky vážně narušila komerční lodní dopravu. Na Rýnu i Dunaji mohou nákladní lodě plout jen s přibližně polovičním nákladem a musejí se držet nejhlubších částí koryta, aby se vyhnuly nově vznikajícím mělčinám.

V Srbsku u města Novi Sad uvázly desítky plavidel na mělčinách nebo v bahně. Rumunský úsek Dunaje zároveň zaznamenal nejnižší průtok vody od roku 1996.

Krize citelně zasáhla i zásobování pohonnými hmotami. Srbsko podle dostupných údajů dovezlo po řece pouze čtvrtinu plánovaného objemu paliv, protože nákladní lodě mohou převážet jen zlomek běžného nákladu.

Dopady pociťuje také cestovní ruch. Provozovatelé říčních plaveb hlásí četná rušení plaveb, zkracování tras a 18% pokles rezervací za červenec.

Meteorologové varují před návratem tropů. V pátek bude až 39 stupňů

Z řeky se vynořují stopy války

S ustupující vodou se z říčního dna objevují dlouho skryté pozůstatky minulosti.

Nedaleko maďarského města Moháč se nad hladinou objevily kamenné zdi i kostra válečné lodi z období druhé světové války. V Chorvatsku se znovu vynořil maďarský nákladní parník Fulton, který se potopil v roce 1937. Ve východním Srbsku se z řeky opět vynořily také zrezivělé vraky lodí někdejší německé černomořské flotily, kterou ustupující nacistické jednotky samy potopily v roce 1944.

U chorvatského města Opatovac se z Dunaje vynořil vrak maďarského nákladního...
U chorvatského města Opatovac se z Dunaje vynořil vrak maďarského nákladního...

Vrak nákladního parníku Fulton z roku 1937 se vynořil z Dunaje.

Munice stále představuje hrozbu

Ustupující voda ale neodhaluje jen historické památky.

V Budapešti musela policie uzavřít část nábřeží u Markétina mostu poté, co byla nalezena funkční německá dělostřelecká střela ráže 7,5 centimetru.

Úřady upozorňují, že s poklesem hladiny přibývá nálezů nebezpečné válečné munice – od protitankových min až po nevybuchlé letecké bomby. Přestože ležely pod vodou téměř osm desetiletí, zůstávají podle odborníků nestabilní a mohou být stále velmi nebezpečné.

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Klimatická změna situaci zhoršuje

Hydrologové přičítají mimořádně nízkou hladinu Dunaje dlouhodobému suchu, které souvisí s probíhající klimatickou změnou. Evropa se podle vědeckých poznatků otepluje přibližně dvakrát rychleji než celosvětový průměr.

Jak uvádí italský deník La Repubblica, průtok řeky i její hladina se začnou stabilizovat teprve tehdy, až vydatné a plošně rozsáhlé srážky doplní vodu v celém povodí Dunaje.

Protože meteorologové zatím žádnou výraznější změnu počasí neočekávají, připravují se rejdaři, přístavy i ekologické organizace na to, že problémy mohou přetrvávat ještě delší dobu.

Klimatologové sledují letošní vývoj El Niňa s mimořádnou pozorností, vysvětluje Taťána Míková v Rozstřelu 4. června 2026:

Rozstřel

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