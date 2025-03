13:34

Sedm měsíců a jeden týden trval ukrajinský vpád na území Kurské oblasti. Ve středu Rusové vstoupili do Sudže a Ukrajinci se stahují zpět za hranice. Zatímco ruští jestřábi si stýskají, že se nepřítele nepodařilo obklíčit a rozdrtit, v Kyjevě nastal čas bilancování. Stálo to vůbec za to?