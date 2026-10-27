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Nejvíc mandátů získá Netanjahu, ukazují průzkumy. Většina pro opozici? Jen s Araby

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  21:09aktualizováno  22:03
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních voleb v Jeruzalémě (27. října 2026) | foto: AP

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Nejvíce mandátů v parlamentních volbách v Izraeli získala strana premiéra Benjamina Netanjahua Likud, ukazují průzkumy dvou televizních stanic u volebních místností. Strana by mohla v parlamentu získat 24 či 25 mandátů, zatímco opoziční strana Jašar exnáčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota 21 až 22 křesel z celkových 120. Výsledek opozičního ani koaličního bloku na většinu stačit nebude.

Průzkumy největších televizí se shodují na tom, že mírný náskok má blok čtyř opozičních stran, které se dohodly už před volbami na vládní spolupráci.

Průzkumy televizních stanic Channel 11 a Channel 13 tomuto bloku přisuzují 53 mandátů a vládní koalici 50 mandátů, průzkum stanice Channel 12 pak opozičnímu bloku přisuzuje 52 mandátů a vládní koalici 50 mandátů. Podle průzkumů by pak dvě největší uskupení arabské menšiny mohla získat 17 až 18 mandátů, což by pro ně znamenalo velký úspěch.

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K tomu, aby opoziční nebo koaliční blok seskládal v parlamentu většinu, tedy alespoň 61 křesel, by musel spolupracovat právě s uskupeními arabských menšin. To si ale ani jeden z táborů nepřeje.

Výsledek parlamentních voleb je podle izraelských opozičních lídrů porážkou premiéra Netanjahua. Šéf strany Jašar Gadi Eisenkot uvedl, že odhady ukazují „naprostý nedostatek důvěry vůči Netanjahuovi“ ze strany sionistických voličů. Strana Jašar by mohla mezi opozičními uskupeními získat nejvíce mandátů.

„Netanjahuův blok utrpěl tvrdou porážku,“ uvedl další opoziční lídr a expremiér Jair Lapid. Podle něj voliči vyslali Netanjahuovi vzkaz, aby šel domů. První odhady výsledků přivítala i Jednotná kandidátka, která by si mohla výrazně polepšit. „Je to naše vítězství. Vysoká účast je důkazem, že arabské obyvatelstvo chce žít v míru a rovnosti,“ uvedla strana, jejíž volební těžiště je v arabské menšině.

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„Oslavy levice jsou předčasné,“ míní ale ministr zahraničí Saar. Poukázal přitom na to, že podle odhadů je Likud stále největší politickou stranou v Izraeli.

Po uzavření volebních místností ve 21:00 SEČ začalo sčítání hlasů, které potrvá celou noc a protáhne se zřejmě do středy. Volební účast byla rekordní, dvě hodiny před koncem voleb odevzdalo svůj hlas přes 74 procent voličů, což je o zhruba čtyři procentní body více než v roce 2022.

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