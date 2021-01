Cruz a další senátoři chtějí v Kongresu zvrátit výsledek prezidentských voleb

Cruz a jeho kolegové tak pokračují ve snaze poraženého prezidenta Donalda Trumpa volby zvrátit. List The New York Times napsal, že byť naděje na úspěch není žádná, přesto se tato skupina postará o to, že co mohlo být rutinní záležitostí, bude stranickou třenicí.

V ní budou republikáni argumentovat Trumpovými obviněními z rozsáhlých volebních podvodů, jež se ale neprokázaly. A bude to také ukázka rozkolu v Republikánské straně v kritické době - republikáni totiž budou muset volit mezi přijetím výsledku voleb, i když to rozzlobí ty, kdo s výsledkem nesouhlasí, nebo se postavit za Trumpa, který chce, aby podpořili jeho snahu udržet se v úřadě.



Skupinu kolem Cruze tvoří sedm senátorů a čtyři nově zvolení, kteří přísahu složili v neděli. Ve společném prohlášení vyzvali k desetidennímu auditu hlasů v nerozhodných státech a nehodlají výsledek volby sboru volitelů v těchto státech uznat, dokud audit neskončí. Ústava ale s takovou kontrolou nepočítá, jakmile sbor volitelů volební výsledek svým hlasováním potvrdí, což se stalo 14. prosince. Volitelé se vyslovili tak, jak je pověřili voliči jednotlivých států a dali 306 hlasů kandidátovi Demokratické strany Joeu Bidenovi a 232 hlasů Trumpovi.

Jedenáct senátorů počítá s tím, že jakmile audit skončí, „posoudí výsledek jednotlivé státy, které budou moci svolat zvláštní legislativní zasedání, na němž se v případě potřeby změna volebního výsledku potvrdí“. Z tohoto prohlášení není jasné, o jaké státy má jít.

Profesor práv Derek Muller z univerzity v Iowě považuje vyžadování auditu za „politickou akrobacii“, která volební výsledek nezmění. Připustil, že zákon o tom, jak mají poslanci a senátoři přesně volební výsledek potvrdit, není jednoznačný, ale panuje přesvědčení, že Kongres nemá právo požadovat audit. „I kdyby tuto pravomoc měl, bude ten požadavek muset podpořit většina v obou komorách, a to nemá žádnou šanci na úspěch,“ řekl Muller.

Biden má složit přísahu 20. ledna. Agentura Reuters k tomu napsala, že se Trump snaží republikány přimět, aby ve složení přísahy Bidenovi zabránili. Trump o to po volbách usiloval u několika soudů, ale vždy marně. Poslední takovou prohrou bylo páteční soudní zamítnutí případu, v němž poslanec Louie Gohmert usiloval o to, aby viceprezident Mike Pence, který bude středeční parlamentní schůzi předsedat, mohl vyhlásit vítězem voleb Trumpa.