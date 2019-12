Trumpova tajná zbraň pro prezidentské volby. Jeho výška

Před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 většina Američanů nehledala na webu informace o politickém programu kandidátů obou politických stran. Zajímalo je něco docela jiného.

Výška daného prezidentského kandidáta – to byl v říjnu roku 2015 jeden z nejčastějších dotazů na Googlu pro třináct z devatenácti nejdůležitějších kandidátů prezidentských kandidátů napříč oběma politickými stranami, uvedl list The Wall Street Journal.

Tyto údaje odhalují, jak hluboce Američany fascinuje výška prezidentských kandidátů. Tento zájem má i důležité politické dopady. Podle serveru The Independent vyšší kandidáti na prezidenta vyhrávají prezidentské volby ve většině případů.

Současný americký prezident Donald Trump, který je se svými 191 centimetry třetím nejvyšším prezidentem USA v historii, vyhrál v roce 2016 nad svou soupeřkou, Hillary Clintonovou, která se svými 165 centimetry výšky patří mezi ty vůbec nejmenší neúspěšné kandidáty na prezidenta (samozřejmě ji znevýhodňovalo to, že je žena, jejichž průměrná výška je menší).



Jediný kandidát menší než Clintonová byl Stephen A. Douglas (163 cm), který prohrál souboj o prezidentské křeslo s vůbec nejvyšším americkým prezidentem, Abrahamem Lincolnem (193 cm). Oba muži mají ještě jedno prvenství. Výškový rozdíl mezi nimi byl ten vůbec největší mezi dvěma soupeřícími kandidáty na prezidenta USA.

Trump a Clintonová se na večírku špičkovali (říjen 2016):

Vysocí američtí prezidenti

Gregg R. Murray, politolog z Texas Tech University, který se tématem dlouhodobě zabývá, ve svém výzkumu zjistil, že v 33 z 46 prezidentských voleb byli kandidáti obou stran vyšší než průměrný muž v jejich době.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemoci, národního institutu USA pro veřejné zdraví, je průměrný americký muž vysoký 175,2 cm. Dvacet pět z čtyřiceti pěti amerických prezidentů bylo vysokých 180 cm a výš.

Podle Murraye od roku 1789 do roku 2012 vyšší kandidát vyhrál v 58 procentech prezidentských voleb. Ještě lépe si prezidentští kandidáti vedou, pokud jde o získávání voličských hlasů (popular vote). V 67 procentech případů získali víc než jejich protikandidát.

Existují i výjimky. V roce 2016 menší Clintonová zvítězila nad vyšším Trumpem, co se týče voličských hlasů. Získala o téměř tři miliony hlasů víc. Je to popáté v historii, kdy kvůli nepřímé volbě zvítězil kandidát s méně hlasy. Rozdíl mezi Clintonovou a Trumpem je nejvyšší v historii.

Více voličských hlasů v roce 2000 též získal demokratický kandidát Alan Gore, kterému to přesto nestačilo na vítězství. Gore prohrál, ačkoliv byl vyšší (185 cm) než dvojnásobný vítěz prezidentských voleb, George W. Bush (183 cm).

Jiným případem, kdy se prezidentem stal menší z kandidátů, byl souboj mezi Barackem Obamou (185 cm) a Mittem Romneym (188 cm). Menší Obama zvítězil nad Romneym, co se týče počtu voličských hlasů i počtu volitelů.

Kmenová mentalita

Podle Murraye i přes tyto výjimky platí, že voliči se řídí mentalitou „jeskynního muže“ a za své vůdce si vybírají „velké muže“, kteří vykazují fyzicky impozantní rysy. V kmenových společnostech je tak vůdcem je jedinec, který je nejvyšší, případně nejsilnější. Podle Murraye takovýto jedinec s větší pravděpodobností sám sebe vnímá jako schopného vůdce a zároveň je tak nahlížen i zbytkem společenství.

Ve svém odborném článku publikovaném v roce 2013 v časopise Leadership Quarterly autoři docházejí k závěru, že výhodu vyšších kandidátů lze vysvětlit dojmy, které jsou asociovány s výškou. Vyšší prezidenti mají podle expertů větší vůdčí a komunikační schopnosti.

„Výška je asociována s těmi samými vjemy a výsledky jako síla. Například jedinci s vyšší postavou jsou vnímáni jako lepší vůdci a dosahují vyššího postavení v celé řadě moderních politických a organizačních kontextů,“ stojí v studii.

„Zvláště v době ohrožení dáváme přednost fyzicky impozantním vůdcům,“ řekl Murray deníku The Wall Street Journal v roce 2015. Nejdéle sloužící americký prezident, Franklin D. Roosevelt, který provedl zemi velkou hospodářskou krizí a druhou světovou válkou, měřil 188 cm.

Pokud by v roce 2020 prezidentské volby rozhodovala výška, pak by Trump měl velkou šanci je vyhrát. Jeho hlavní demokratičtí protivníci, kteří jej v některých průzkumech překonávají, jsou menší než on. Joe Biden i Bernie Sanders jsou vysocí 183 centimetry. Elizabeth Warrenová je vysoká 173 centimetrů.

Trump s oblibou zesměšňuje své protivníky, kteří jsou menší než on. Svého protivníka z republikánských primárek Marka Rubia (175 cm) při každé příležitosti nazýval „malým Marcem“. Ten při jedné příležitosti naznačil, že Trumpovi malé ruce mohou poukazovat, že navzdory své výšce v jiné části jeho těla už to taková sláva není.