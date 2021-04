Po smrti Philipa zasypali diváci televizi stížnostmi. Přišli o své pořady

Stanice BBC One a BBC Two zasvětily páteční večerní vysílání programům o princi Philipovi, ale jejich sledovanost se propadla ve chvíli, kdy diváci vypnuli televizi úplně, anebo přepnuli na Channel 4, který vysílal dokumentární sérii Televize vás vidí. S informací přišel britský zpravodajský portál The Guardian.



Podle interního záznamu BBC, který měli novináři Guardianu možnost vidět, dostala televize během víkendu bezprecedentní počet diváckých stížností. Zdá se, že vysílání věnované princi Philipovi vyvolalo jednu z nejvíce negativních reakcí, s jakými se programy BBC kdy setkaly.

Během několika hodin po úmrtí prince Philipa byl počet stížností tak velký, že BBC na své stránky vložila formulář, který měl divácké připomínky urychlit. Krom rozsahu vysílání věnovaného Philipovi stanice dostala také stížnosti na to, že moderátoři neměli dostatečně smuteční šaty. A 116 lidí si stěžovalo, že BBC lidem příliš usnadnila možnost si stěžovat.



Dosud nejvyšší počet stížností, asi 63 tisíc, televize BBC zaznamenala v roce 2005 po odvysílání muzikálu Jerry Springer: The Opera, který vyvolal vlnu kritiky křesťanských skupin.

BBC odmítla uniklé víkendové údaje komentovat s tím, že ve čtvrtek vydá formální vyjádření.