Smrt britské pravicové političky vyšetřuje protiteroristická policie

Widdecombeová, které bylo 78 let, byla ve čtvrtek nalezena mrtvá ve svém domě v obci Haytor na jihozápadě Anglie. Policie uvedla, že utrpěla vážná zranění, příčinu smrti ale nezveřejnila.
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V sobotu večer policisté zatkli v severoanglickém městě Rotherham muže s britským občanstvím. Podezřelý byl zadržen přibližně 430 kilometrů od domova Widdecombeové. Původně byl podezřelý z vraždy, nyní čelí také podezření ze spáchání, přípravy nebo podněcování teroristických činů.
„Na základě nových informací a důkazů nyní protiteroristická policie vede vyšetřování této hrůzné vraždy Ann Widdecombeové,“ uvedla Mahmoodová na síti X. Dodala, že policie pokračuje v prověřování různých vyšetřovacích verzí, aby zjistila motiv útoku.
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Původně případ vyšetřovala policie hrabství Devon a Cornwall, která v neděli uvedla, že nemá důkazy o tom, že by čin souvisel s terorismem nebo měl politický motiv. Podle nových informací ale protiteroristické oddělení vyhodnotilo případ jako natolik závažný, že převzalo jeho vedení.
Smrt Widdecombeové vyvolala v britské politice silný ohlas. Bývalá poslankyně Konzervativní strany byla výraznou osobností britské politiky několik desetiletí a proslula svými konzervativními postoji, mimo jiné odporem k interrupcím nebo rozšiřování práv LGBT+ lidí.
V letech 1997 až 1999 působila jako ministryně vězeňství a později byla také poslankyní Evropského parlamentu. Widdecombeová byla naposledy členkou pravicové protiimigrační Reform UK, jejímž šéfem je kontroverzní politik Nigel Farage. Ve straně působila jako mluvčí pro imigraci a spravedlnost.