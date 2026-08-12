Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Mrtví z Dunaje z druhé světové války jsou němečtí vojáci. Našly se u nich doklady

Autor: ,
  21:40
Specialista komise na exhumace Gábora Kohlrusze při exhumaci lidských ostatků z...

Specialista komise na exhumace Gábora Kohlrusze při exhumaci lidských ostatků z druhé světové války na břehu Dunaje v Budapešti. | foto: Profimedia.cz

Německý vojenský motocykl nalezený na břehu Dunaje v Budapešti, naproti budově...
Specialista komise na exhumace Gábora Kohlrusze při exhumaci lidských ostatků z...
Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...
Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...
15 fotografií
Rekordně nízká hladina vody v Dunaji nadále odhaluje pozůstatky druhé světové války v Evropě. V důsledku letošního intenzivního sucha se z koryta řeky vynořila řada válečných lodí a v Budapešti na dně toku našli i těla dvou německých vojáků z druhé světové války a motorku německého wehrmachtu. Byly tam také identifikační známky vojáků, napsala ve středu stanice BBC News.

„Teď začíná skládačka, ve které se pokusíme určit totožnost obou mrtvých,“ řekl německému deníku Bild Arne Schrader z německé komise pro válečné hroby.

Nález totiž znamená, že některé rodiny by po více než 80 letech od konce války mohly zjistit, jaký osud potkal jejich předky, píše BBC, podle níž se u pozůstatků vojáků našel také snubní prsten a odznak wehrmachtu.

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Vodní hrob podle dostupných informací odhalil kolemjdoucí, který na začátku srpna nahlásil, že viděl část motocyklu trčícího z odkrytého dna v centru Budapešti. Na místě pak pátrací tým našel také protitankové miny, což vedlo k dočasnému uzavření břehu, kdy zasahovala pyrotechnická jednotka, píše BBC.

Některé nalezené předměty - zejména identifikační známky a motocykl - byly přitom podle německé komise pro válečné hroby na dně řeky dobře zakonzervované a jsou velmi zachovalé. V případě motocyklu se podle ní jedná pravděpodobně o model DKW NZ 350-1, který byl vyráběn od roku 1944 pro válečné účely.

Vysychající Dunaj vydal další válečnou loď. Výbuch ji rozmetal, sotva ji vojáci opustili

Jedna nalezená identifikační známka patřila vojákovi wehrmachtu a druhá členovi Waffen-SS, uvedla komise. Nacistické jednotky Waffen-SS byly u poválečného norimberského procesu prohlášeny za zločineckou organizaci odpovědnou za válečné zločiny.

Zjištění totožnosti nalezené dvojice však bude podle komise nějakou dobu trvat, protože bude nutné ověřit, zda identifikační známky skutečně patří nalezeným vojákům. Klíčovou pro identifikaci pozůstatků bude analýza kostí, uvedla komise.

Oba vojáci pak budou podle BBC pohřbeni na válečném hřbitově ve městě Budaörs, jenž se nachází nedaleko maďarské metropole.

Ostatky z bombardéru v Holandsku jsou Čechoslováků, potvrdila analýza

Nízká hladina vody v Dunaji odhalila i další pozůstatky druhé světové války včetně vraku německé válečné lodi na dně řeky poblíž srbského přístavu Prahovo. Podle agentury AP lze vidět na Dunaji celkem desítky vraků německých lodí z druhé světové války, které Německo potopilo při ústupu z Rumunska. Některé vraky byly podle webu The Guardian vidět už při předchozích obdobích sucha.

Podle historiků bylo v této části Dunaje v září 1944 potopeno až 200 německých válečných lodí, zatímco Sověti postupovali hlouběji do Evropy. Německým cílem pro potopení lodí bylo zpomalit sovětský postup na Balkáně, napsala AP, podle níž se Srbsko snaží s finanční podporou Evropské unie plavidla vyzvedávat.

Dunaj loni a letos. Satelitní snímky ukazují, jak vyschlo koryto evropského veletoku

Některé vraky odstranily už úřady někdejší Jugoslávie, ale většina v řece zůstala kvůli výbušninám na palubě.

Na Slovensku mezitím na začátku srpna vydal Dunaj pravděpodobně nevybuchlou britskou minu z druhé světové války, která vážila 700 kilogramů. Zneškodnili ji pyrotechnici, kteří ji odvezli na jiné místo a kontrolovaně odpálili. Do řeky ji s největší pravděpodobností shodilo britské letectvo v roce 1944, když zaminovávalo Dunaj s cílem narušit zásobování nepřátelských vojsk, napsal server Aktuality.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...

Mrtví z Dunaje z druhé světové války jsou němečtí vojáci. Našly se u nich doklady

Specialista komise na exhumace Gábora Kohlrusze při exhumaci lidských ostatků z...

Rekordně nízká hladina vody v Dunaji nadále odhaluje pozůstatky druhé světové války v Evropě. V důsledku letošního intenzivního sucha se z koryta řeky vynořila řada válečných lodí a v Budapešti na...

12. srpna 2026  21:40

Chtěli skákat z letadlové lodi. Americkým námořníkům klesá morálka, mají deprese

Americká stíhací letadla na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace...

Několik příslušníků amerického námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu letadlové lodi USS Abraham Lincoln během jejího prodlouženého nasazení v souvislosti s válkou s Íránem. Na...

12. srpna 2026  21:29

Miliony lidí sledovaly sledovali zatmění Slunce. Ve Španělsku bylo úplné

Přímý přenos
Úplné zatmění slunce ve Španělsku. (12. srpna 2026)

Severní polokoule sladovala zatmění Slunce. V části Španělska bylo úplné. Vzácný astronomický jev pozorovaly i miliony lidí v Islandu, Grónska a Rusku a dalších zemích, mnozí kvůli tomu přicestovali.

12. srpna 2026  10:34,  aktualizováno  21:17

Stovky nadšenců zaplnily Petřín. Moc jsme toho neviděli, litovali španělští turisté

Lidé sledují zatmění Slunce na Karlově mostě. (12. srpna 2026)

Místo žhavého kotouče jen úzký zlatavý srpek. Taková podívaná se přece jen nenaskytuje každý den, a proto vzácný nebeský úkaz vyhnal tisíce astronomických nadšenců i laiků po celé republice ve středu...

12. srpna 2026  21:08

Budeme bojovat tak dlouho, dokud Trump nezmizí z Bílého domu, naznačují Íránci

Protitrumpovský transparent vyvěšený před balistickými rakety Zolfaghar a...

Z mocných íránských revolučních gard přicházejí náznaky, že Teherán hodlá bojovat, a to možná až do konce funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránští představitelé uvádějí, že USA...

12. srpna 2026

V pražské restauraci došlo k explozi, tři zaměstnanci se zranili

V pražských pražských Komořanech došlo k explozi v restauraci U Klubu. (12....

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly ve středu večer do pražských Komořan, kde došlo k explozi v restauraci U Klubu. Zavinilo to nahromadění plynu pod digestoří. Tři zaměstnanci...

12. srpna 2026  20:48

Hormuz máme pod absolutní kontrolou a zřejmě to vydrží, prohlásil Trump

Donald Trump (3. srpna 2026)

Spojené státy mají podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou, kterou si podle něj zřejmě udrží. Vyjádřil se tak ve středu na své sociální síti Truth Social,...

12. srpna 2026  20:32

Ukrajina od ledna získala 745 kilometrů území zpět, hlásí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na poradě s armádními veliteli, kteří...

Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, sdělil po středeční poradě s armádními veliteli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na sociální síti X uvedl,...

12. srpna 2026  20:31

Tálibán buduje vztahy se světem, ženy na jeho brutální systém doplácejí životem

Premium
Afghánka, která během válečného konfliktu ztratila část příbuzenstva. (22....

Bude to pět let, co Tálibán ohlásil návrat k moci a obsadil Kábul. Oficiální diplomatické uznání získal pouze od Ruska, izolován ale není. Státy s islámským emirátem jednají. V zemi přitom mizí ženy...

12. srpna 2026

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...

12. srpna 2026  19:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vnuk Roberta Kennedyho bojoval na Ukrajině. Moskva na něho vydala zatykač

Max Kennedy, Joseph Kennedy III., Conor Kennedy, Ted Kennedy junior a Douglas...

Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Bojoval...

12. srpna 2026  18:35

Vysychající Rýn vydal vrak lodi. Málo vody přivolává kolaps nákladní dopravy

Řeka Rýn v Nizozemsku se dostala na rekordně nízkou úroveň. (12. srpna 2026)

Řeka Rýn se po Německu dostala pochopitelně i v Nizozemsku na rekordně nízkou úroveň. I tam se našel historický vrak. Nízký průtok komplikuje také lodní dopravu a některé spoje musely být dokonce...

12. srpna 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.