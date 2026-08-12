„Teď začíná skládačka, ve které se pokusíme určit totožnost obou mrtvých,“ řekl německému deníku Bild Arne Schrader z německé komise pro válečné hroby.
Nález totiž znamená, že některé rodiny by po více než 80 letech od konce války mohly zjistit, jaký osud potkal jejich předky, píše BBC, podle níž se u pozůstatků vojáků našel také snubní prsten a odznak wehrmachtu.
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Vodní hrob podle dostupných informací odhalil kolemjdoucí, který na začátku srpna nahlásil, že viděl část motocyklu trčícího z odkrytého dna v centru Budapešti. Na místě pak pátrací tým našel také protitankové miny, což vedlo k dočasnému uzavření břehu, kdy zasahovala pyrotechnická jednotka, píše BBC.
Některé nalezené předměty - zejména identifikační známky a motocykl - byly přitom podle německé komise pro válečné hroby na dně řeky dobře zakonzervované a jsou velmi zachovalé. V případě motocyklu se podle ní jedná pravděpodobně o model DKW NZ 350-1, který byl vyráběn od roku 1944 pro válečné účely.
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Jedna nalezená identifikační známka patřila vojákovi wehrmachtu a druhá členovi Waffen-SS, uvedla komise. Nacistické jednotky Waffen-SS byly u poválečného norimberského procesu prohlášeny za zločineckou organizaci odpovědnou za válečné zločiny.
Zjištění totožnosti nalezené dvojice však bude podle komise nějakou dobu trvat, protože bude nutné ověřit, zda identifikační známky skutečně patří nalezeným vojákům. Klíčovou pro identifikaci pozůstatků bude analýza kostí, uvedla komise.
Oba vojáci pak budou podle BBC pohřbeni na válečném hřbitově ve městě Budaörs, jenž se nachází nedaleko maďarské metropole.
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Nízká hladina vody v Dunaji odhalila i další pozůstatky druhé světové války včetně vraku německé válečné lodi na dně řeky poblíž srbského přístavu Prahovo. Podle agentury AP lze vidět na Dunaji celkem desítky vraků německých lodí z druhé světové války, které Německo potopilo při ústupu z Rumunska. Některé vraky byly podle webu The Guardian vidět už při předchozích obdobích sucha.
Podle historiků bylo v této části Dunaje v září 1944 potopeno až 200 německých válečných lodí, zatímco Sověti postupovali hlouběji do Evropy. Německým cílem pro potopení lodí bylo zpomalit sovětský postup na Balkáně, napsala AP, podle níž se Srbsko snaží s finanční podporou Evropské unie plavidla vyzvedávat.
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Některé vraky odstranily už úřady někdejší Jugoslávie, ale většina v řece zůstala kvůli výbušninám na palubě.
Na Slovensku mezitím na začátku srpna vydal Dunaj pravděpodobně nevybuchlou britskou minu z druhé světové války, která vážila 700 kilogramů. Zneškodnili ji pyrotechnici, kteří ji odvezli na jiné místo a kontrolovaně odpálili. Do řeky ji s největší pravděpodobností shodilo britské letectvo v roce 1944, když zaminovávalo Dunaj s cílem narušit zásobování nepřátelských vojsk, napsal server Aktuality.