Psal se 22. červen roku 1941, když se krátce po poledni v rozhlase po celém Sovětském svazu lidé dozvídali o invazi nacistického Německa do země. Toho dne německá letadla bombardovala Kyjev (dnes hlavní město Ukrajiny), Minsk (dnes hlavní město Běloruska) i Rigu (dnes hlavní město Lotyšska), Sevastopol na Krymu a také další města, popisují tehdejší dění ruská média.
Postupně Němci chtěli dobýt i Moskvu, což se jim však nakonec nepodařilo. Do té doby přitom mezi Moskvou a Berlínem platil pakt Molotov–Ribbentrop ze srpna roku 1939, který představoval smlouvu o neútočení a přátelství mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. O to větší překvapení to pro Sověty bylo. Velká vlastenecká válka nakonec trvala 1418 dní a vyžádala si životy přes 27 milionů sovětských občanů. Z pohledu Německa byla klíčem k jeho prohře ve druhé světové válce.
Není divu, že pro Rusy je připomínka výročí vždy velkou událostí. V pondělí to bylo 85 let. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. Společně s ministrem obrany Andrejem Bělousovem položil věnce a květiny k hrobu neznámého vojáka v Alexandrovském sadu.
|
Do očí bijící cenzura, kritizují Rusové Politico za nezveřejnění Lavrovova článku
Večer vyrazili do ulic kromě vojáků i obyvatelé řady měst, aby zapálili svíčky. Ponurá atmosféra vynikla nejlépe právě potmě, což lze vidět i na přiloženém videu.
Právě Rusko je přitom nyní opět ve válce, a to od února roku 2022, kdy samo napadlo Ukrajinu. Konflikt odmítá ukončit. Poslední týdny stále častěji dochází k vzájemným dronovým a raketovým útokům, nejvýznamnější z nich byly na Kyjev a Petrohrad.