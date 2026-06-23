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Výročí Velké vlastenecké války v Rusku. Ukázal se Putin, města večer potemněla

Luboš Jirsa
  11:11
Rusové si v pondělí připomněli 85 let od vypuknutí Velké vlastenecké války, oficiálně Den památky a smutku. Nacistické Německo tehdy napadlo Sovětský svaz. Vzpomínkové akce uctily památku desítek milionů obětí konfliktu a připomněly jednu z nejvýznamnějších kapitol ruských dějin. Nechyběl prezident Vladimir Putin, květiny, věnce, svíčky, ani ponurá atmosféra, která vynikla hlavně v noci.

Psal se 22. červen roku 1941, když se krátce po poledni v rozhlase po celém Sovětském svazu lidé dozvídali o invazi nacistického Německa do země. Toho dne německá letadla bombardovala Kyjev (dnes hlavní město Ukrajiny), Minsk (dnes hlavní město Běloruska) i Rigu (dnes hlavní město Lotyšska), Sevastopol na Krymu a také další města, popisují tehdejší dění ruská média.

Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin a ministr obrany Andrej Bělousov. (22. června 2026)
Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026)
Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026)
Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026)
Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026)
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Postupně Němci chtěli dobýt i Moskvu, což se jim však nakonec nepodařilo. Do té doby přitom mezi Moskvou a Berlínem platil pakt Molotov–Ribbentrop ze srpna roku 1939, který představoval smlouvu o neútočení a přátelství mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. O to větší překvapení to pro Sověty bylo. Velká vlastenecká válka nakonec trvala 1418 dní a vyžádala si životy přes 27 milionů sovětských občanů. Z pohledu Německa byla klíčem k jeho prohře ve druhé světové válce.

Není divu, že pro Rusy je připomínka výročí vždy velkou událostí. V pondělí to bylo 85 let. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. Společně s ministrem obrany Andrejem Bělousovem položil věnce a květiny k hrobu neznámého vojáka v Alexandrovském sadu.

Do očí bijící cenzura, kritizují Rusové Politico za nezveřejnění Lavrovova článku

Večer vyrazili do ulic kromě vojáků i obyvatelé řady měst, aby zapálili svíčky. Ponurá atmosféra vynikla nejlépe právě potmě, což lze vidět i na přiloženém videu.

Právě Rusko je přitom nyní opět ve válce, a to od února roku 2022, kdy samo napadlo Ukrajinu. Konflikt odmítá ukončit. Poslední týdny stále častěji dochází k vzájemným dronovým a raketovým útokům, nejvýznamnější z nich byly na Kyjev a Petrohrad.

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