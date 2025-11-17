Výročí sametové revoluce by nemělo rozdělovat, řekl prezident Pellegrini

Autor: ,
  13:17
Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných.
Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Protivládní protest v Bratislavě v předvečer výročí 17. listopadu a sametové...
Protivládní protest v Bratislavě v předvečer výročí 17. listopadu a sametové...
Protivládní protest v Bratislavě v předvečer výročí 17. listopadu a sametové...
Protivládní protest v Bratislavě v předvečer výročí 17. listopadu a sametové...
18 fotografií

Pietní akce byla součástí připomínky takzvané sametové revoluce, která před 36 lety vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu. Někteří slovenští vládní politici obvinili opozici, jež na dnešek svolala vlastní shromáždění, ze snahy přivlastnit si 17. listopad.

„Pokud mnoho lidí cítí, že jejich touha po důstojných životních podmínkách není naplněna, není to problém hodnot, které občanská společnost před 36 let vydobyla. Problém spočívá v tom, jak s těmito hodnotami a s potenciálem naší země naložily polistopadové politické reprezentace,“ řekl Pellegrini.

Hlava slovenského státu uvedla, že výročí sametové revoluce by se nemělo stát příležitostí k dalšímu rozdělování slovenské společnosti. Vyzval obyvatele, aby měli respekt ke každému názoru, který je vysloven slušně a jehož cílem není šířit nenávist.

Na Slovensku je pondělní státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii nově běžným pracovním dnem; prosadila to vládní koalice jako součást posledního balíčku opatření na ozdravení státních financí. Sametovou revoluci, která na Slovensku dostala přívlastek něžná, odstartoval 17. listopadu 1989 zásah bezpečnostních složek proti studentské manifestaci na Národní třídě v Praze.

Generálny štrajk i firemní volna. Slováci uctí „všední“ 17. listopad navzdory Ficovi

„Pád komunistického režimu v listopadu 1989 je klíčovou událostí slovenských dějin 20. století. Díky něžné revoluci byla na Slovensku znovunastolena demokracie a možnost svobodně uplatňovat lidská práva a svobody,“ napsal v prohlášení slovenský Ústav paměti národa, který v zemi zkoumá období nesvobody a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Slovenský ministr zahraničí a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Juraj Blanár psal kromě jiného o propagandě a nenávisti, kterou se podle něj v těchto dnech snaží podsouvat liberálně-progresivní média v jednom zástupu s opozicí. Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko uvedl, že odkaz 17. listopadu nebyl o tom, aby jej mladí lidé zneužívali pro svůj prospěch.

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Zpěv státní hymny v podání Mária Biháriho. (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé sobě). (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Průvod občanských demokratů ze sídla v Truhlářské ulici na Národní třídu. Na snímku Marek Benda (ODS). (17. listopadu 2025)
104 fotografií

Premiér a šéf Směru-SD Robert Fico minulý pátek během diskuse se studenty tvrdil, že sametová revoluce byla komunistickým pučem a že tehdejší události řídili představitelé komunistického režimu. Část studentů na znamení nesouhlasu s politikou Fica diskusi opustila, podle medií je na uvolněných místech nahradili kromě jiných představitelé mládežnické organizace Směru-SD. Už dříve lidé po celé zemi začali křídou na veřejných místech psát Ficovi různé kritické vzkazy a zveřejňovat je na facebooku.

Slovenská opozice kritizovala vládní koalici, že 17. listopad zařadila ke svátkům, které jsou v zemi běžným pracovním dnem. Odmítla také tvrzení Fica o sametové revoluci jako o komunistickém puči.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Ruský neonacista vyhlásil soutěž. Nabízí kryptoměnu za snímky popravených Ukrajinců

Alexej Milčakov

Šéf ruského neonacistického polovojenského uskupení Rusič Alexej Milčakov zveřejnil na Telegramu snímek popravy tří ukrajinských válečných zajatců. Zároveň vyzval své sledující, aby mu poslali fotky,...

17. listopadu 2025  13:42

Opět ztrácíme svobodu, hlásal Okamura u Hlávkovy koleje. Na Národní poslal květiny

Sledujeme online
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...

Šéf SPD a předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura u příležitosti oslav 17. listopadu u Hlávkovy koleje prohlásil, že v Česku se omezuje svoboda. Další řečníci vyzdvihovali význam vzdělání. Po...

17. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  13:25

Výročí sametové revoluce by nemělo rozdělovat, řekl prezident Pellegrini

Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl u památníku...

17. listopadu 2025  13:17

Zahlcená Národní třída slaví „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot

Sledujeme online
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Na Národní třídu dorazili davy...

17. listopadu 2025,  aktualizováno  13:09

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Brněnský učitel angličtiny Bronislav Sobotka si svými naučnými i zábavnými...

Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Těmito slovy začíná čtyřiačtyřicetiletý Bronislav Sobotka svá naučná videa na platformě YouTube, kde ho sleduje přes 190 tisíc diváků. Už přes...

17. listopadu 2025  13:05

Fiala k výročí „sametu“: Okamura pohrdá lidmi, komunista Babiš spolupracoval s StB

Letošní oslavy svobody sleduji s obavami, řekl Fiala

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) nemá radost z toho, co se nyní v České republice odehrává. Řekl to novinářům při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Kritizoval například předsedu...

17. listopadu 2025  12:49

Nácek nám nebude krást svátek, vítal Turka s Motoristy transparent a obří ryk

Sledujeme online
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

V bouřlivé atmosféře dorazili před polednem k památníku 17. listopadu na Národní třídě Motoristé v čele s předsedou Petrem Macinkou. Pískot a výkřiky „Hanba“, ale i vyjádření podpory mířily zejména...

17. listopadu 2025  12:44

Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný

Sledujeme online
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by prezident Petr Pavel chtěl, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na předsedu vlády. Řekl to v...

17. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  12:20

Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I....

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při nehodě se vážně zranili dva muži. Z vozu v potoce je museli vyprostit hasiči. Příčinu havárie policie...

17. listopadu 2025  12:06

Spotřeba čínských domácností vázne. I kvůli mladým, kteří místo nákupů šetří

Čínská ekonomika nyní trpí nesouladem mezi nabídkou pracovních míst a...

Ačkoliv se čínské hospodářství zejména ve srovnání se zeměmi Evropské unie stále veze na solidní růstové vlně, mladá čínská generace se už tak dobře nemá. Nezaměstnanost mladých se dlouhodobě...

17. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zelenskyj se ve Francii dohodl s Macronem. Ukrajina koupí 100 stíhaček Rafale

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal s francouzským prezidentem...

Ukrajina koupí od Francie 100 bojových letounů Rafale, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům po podepsání dohody s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dodávky by mohly...

17. listopadu 2025  11:53

Meteorologové vydali výstrahu před náledím. Pozor by si měli dát chodci i řidiči

ilustrační snímek

Na většině území České republiky se může od dnešní osmé hodiny večerní tvořit náledí, někde také zmrazky, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten pondělí dopoledne výstrahu se žlutým, tedy...

17. listopadu 2025  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.