Pietní akce byla součástí připomínky takzvané sametové revoluce, která před 36 lety vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu. Někteří slovenští vládní politici obvinili opozici, jež na dnešek svolala vlastní shromáždění, ze snahy přivlastnit si 17. listopad.
„Pokud mnoho lidí cítí, že jejich touha po důstojných životních podmínkách není naplněna, není to problém hodnot, které občanská společnost před 36 let vydobyla. Problém spočívá v tom, jak s těmito hodnotami a s potenciálem naší země naložily polistopadové politické reprezentace,“ řekl Pellegrini.
Hlava slovenského státu uvedla, že výročí sametové revoluce by se nemělo stát příležitostí k dalšímu rozdělování slovenské společnosti. Vyzval obyvatele, aby měli respekt ke každému názoru, který je vysloven slušně a jehož cílem není šířit nenávist.
Na Slovensku je pondělní státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii nově běžným pracovním dnem; prosadila to vládní koalice jako součást posledního balíčku opatření na ozdravení státních financí. Sametovou revoluci, která na Slovensku dostala přívlastek něžná, odstartoval 17. listopadu 1989 zásah bezpečnostních složek proti studentské manifestaci na Národní třídě v Praze.
„Pád komunistického režimu v listopadu 1989 je klíčovou událostí slovenských dějin 20. století. Díky něžné revoluci byla na Slovensku znovunastolena demokracie a možnost svobodně uplatňovat lidská práva a svobody,“ napsal v prohlášení slovenský Ústav paměti národa, který v zemi zkoumá období nesvobody a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.
Slovenský ministr zahraničí a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Juraj Blanár psal kromě jiného o propagandě a nenávisti, kterou se podle něj v těchto dnech snaží podsouvat liberálně-progresivní média v jednom zástupu s opozicí. Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko uvedl, že odkaz 17. listopadu nebyl o tom, aby jej mladí lidé zneužívali pro svůj prospěch.
Premiér a šéf Směru-SD Robert Fico minulý pátek během diskuse se studenty tvrdil, že sametová revoluce byla komunistickým pučem a že tehdejší události řídili představitelé komunistického režimu. Část studentů na znamení nesouhlasu s politikou Fica diskusi opustila, podle medií je na uvolněných místech nahradili kromě jiných představitelé mládežnické organizace Směru-SD. Už dříve lidé po celé zemi začali křídou na veřejných místech psát Ficovi různé kritické vzkazy a zveřejňovat je na facebooku.
Slovenská opozice kritizovala vládní koalici, že 17. listopad zařadila ke svátkům, které jsou v zemi běžným pracovním dnem. Odmítla také tvrzení Fica o sametové revoluci jako o komunistickém puči.