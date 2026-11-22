Bývalý podplukovník ruské tajné služby FSB, který v roce 2000 uprchl do Velké Británie a začal spolupracovat s britskou rozvědkou MI6, zemřel v londýnské nemocnici na následky otravy radioaktivním izotopem polonia-210. Britské vyšetřování i Evropský soud pro lidská práva později potvrdily, že za operací stál ruský stát.
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Když Litviněnko v londýnském hotelu Millennium ke stolu se svými někdejšími kolegy Andrejem Lugovým a Dmitrijem Kovtunem, netušil, že pije zelený čaj ochucený izotopem polonia-210. Šlo o vůbec první známý případ použití radioaktivního materiálu k cílené politické vraždě na území cizího státu.
Litviněnkův „zločin“ z pohledu Moskvy spočíval v tom, že porušil zákon mlčení. Ještě v Rusku veřejně promluvil o prorůstání tajných služeb a organizovaného zločinu. Po útěku do britského exilu pak zašel ještě dál – ve svých knihách a článcích obvinil samotnou FSB ze zosnování bombových útoků na obytné domy v Rusku v roce 1999, které posloužily jako záminka k rozpoutání druhé čečenské války a vynesly k moci Vladimira Putina.
Britské vyšetřování, završené po letech průtahů v roce 2016, a následný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2021 potvrdily to, co Litviněnko napsal ve svém dopise na rozloučenou: za vraždou stál ruský stát a operaci s velkou pravděpodobností posvětil přímo Putin.
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Litviněnkův případ nebyl v historii ruských a sovětských zpravodajských služeb ojedinělý – zapadá do dlouhé řady operací zaměřených na fyzickou likvidaci přeběhlíků v zahraničí.
Od kulky k ricinu. Praxe studené války
Pravidlo, že odchod ze zpravodajských služeb na druhou stranu barikády se trestá smrtí, zavedly už sovětské tajné služby v meziválečném období. Například v září 1937 byl ve švýcarském Lausanne zastřelen agenty NKVD Ignace Reiss, sovětský rozvědčík, který veřejně odsoudil Stalinovy čistky a požádal o azyl ve Francii.
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O čtyři roky později, v únoru 1941, byl v hotelovém pokoji ve Washingtonu nalezen zastřelený bývalý vysoký důstojník sovětské vojenské rozvědky Walter Krivitsky, který předtím svědčil před americkým Kongresem o sovětské špionáži. Ačkoliv byla jeho smrt oficiálně uzavřena jako sebevražda, historici i jeho blízcí ji dlouhodobě považují za práci sovětských agentů.
Během studené války se metody likvidace začaly měnit a častěji se využívaly jedy, které měly zakrýt cizí zavinění. Známým případem se stala smrt bulharského spisovatele a disidenta Georgije Markova v září 1978 v Londýně.
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Markov, který spolupracoval se stanicí BBC a Rádiem Svobodná Evropa, byl na zastávce autobusu bodnut upraveným deštníkem do stehna. Miniaturní kulička obsahovala jed ricin, na jehož následky o čtyři dny později zemřel. Vyšetřování ukázalo, že operaci provedla bulharská tajná služba za technické asistence sovětské KGB.
Nové století, nové metody
Rozpad Sovětského svazu na začátku devadesátých let přinesl jen dočasný útlum těchto operací. Smrt Alexandra Litviněnka v listopadu 2006 ukázala, že Moskva se k praxi cílených likvidací v zahraničí vrátila. Novinkou byla volba prostředku – použití vzácného radioaktivního materiálu v centru evropské metropole zanechalo radiační stopu napříč Londýnem a umožnilo vyšetřovatelům zrekonstruovat pohyb pachatelů Andreje Lugového a Dmitrije Kovtuna.
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V březnu 2018 se terčem podobného útoku v anglickém Salisbury stal další bývalý ruský důstojník, Sergej Skripal, který v devadesátých letech předával informace britské MI6 a později se do Británie dostal v rámci výměny špionů. K útoku na něj a jeho dceru Juliji byla použita nervově paralytická látka ze skupiny novičok. Oba útok přežili, jed však později usmrtil britskou občanku Dawn Sturgessovou, která přišla do kontaktu s odloženým flakonem.
To, že se přístup k přeběhlíkům nezměnil ani v posledních letech, potvrdil případ z února 2024. Ve španělském městě Villajoyosa byl v podzemní garáži zastřelen ruský armádní pilot Maxim Kuzminov, který v srpnu 2023 přelétl s vojenským vrtulníkem Mi-8 na ukrajinskou stranu. Ačkoliv po přeběhnutí získal novou identitu a žil v zahraničí, útočníci ho dokázali vypátrat a zlikvidovat.
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Příběh Alexandra Litviněnka, od jehož smrti uplynuly dvě dekády, tak nepředstavuje uzavřenou kapitolu. Společným jmenovatelem případů od Reisse přes Markova až po Skripala a Kuzminova není jen snaha potrestat konkrétního člověka za vyzrazení informací nebo veřejnou kritiku.
Operace na území cizích států slouží především jako vzkaz dovnitř vlastních řad – mají odradit každého dalšího příslušníka ozbrojených složek či tajných služeb od myšlenky, že by mohl změnit stranu a v zahraničí najít bezpečí.