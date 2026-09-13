List Ukrajinská pravda přinesl článek, v němž uvádí, že podle jeho zdrojů z okruhů bezpečnostních orgánů mohlo být z každého call centra každý měsíc předáno zástupcům generální prokuratury přibližně sedm tisíc dolarů. To je v přepočtu necelých sto padesát tisíc korun. Dodává, že pokud by pod takovou ‚ochranou‘ fungovalo alespoň sto call center, rovnalo by se to 700 000 USD ve ‚finančních výnosech‘ měsíčně.“
Celý problém se zblízka dotýká prezidenta Zelenského, protože právě jeho lidé ovládají instituce kryjící tento organizovaný zločin.