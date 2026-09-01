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Vypadl internet a auto řízené na dálku narazilo do policie. Vše zachytila kamera

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  13:34
Automobil řízený na dálku v Pákistánu při předváděcí jízdě po výpadku internetu najel do policejního vozidla. Novinář, který při nehodě seděl na místě spolujezdce, video incidentu sdílel na sociálních sítích.

Novinář Muhammad Alídžáh na záběrech za jízdy z místa spolujezdce hovořil o vybavení vozidla, načež se volant ovládaný na dálku náhle vymkl kontrole a automobil následně najel do zaparkovaného policejního vozu. Alídžáh ještě před střetem zatáhl za ruční brzdu ve snaze havárii zabránit, střet už byl ale nevyhnutelný.

Deníku Dawn novinář řekl, že ho nadšenec do technologií Ehsán Zafar požádal, aby natočil reportáž o jeho technologické inovaci v oblasti autonomního řízení.

Děsí vás představa, že po silnicích budou jezdit samořídící auta?

„Všechno šlo dobře, dokud nenastala technická porucha způsobená výpadkem internetu, kvůli čemuž se auto vymklo kontrole a narazilo do policejního vozidla,“ řekl Alídžáh.

Novinář vysvětlil, že auto bylo ovládáno na dálku přes internet a že náhlá ztráta připojení způsobila, že se vymklo kontrole. Dodal, že jeho záměrem při natáčení videa „nikdy nebylo tohoto mladého muže, který auto vlastnil a řídil, pomlouvat ani na něj útočit“.

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Naopak chtěl upozornit veřejnost, že je při experimentování s novými technologiemi důležité být opatrný. Dodal, že testovací jízda se naštěstí uskutečnila v místě s velmi malým provozem, ale kdyby se totéž stalo na rušné silnici, mohla mít nehoda tragické následky.

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