Vyjeveně vylezly v Moskvě. Děti agentů netušily, že jsou Rusové a kdo je Putin

Děti Arťoma a Anny Dulcevových „zjistily, že jsou Rusové, až když letadlo odstartovalo z Ankary“, řekl dnes Peskov. Dodal, že si děti myslely, že jsou Argentinci a netušily, že mají s Ruskem cokoliv společného. Nemluví rusky, a tak je prezident Vladimir Putin je při přivítání na letišti pozdravil španělsky. „Řekl Buenas Noches (Dobrý večer),“ uvedl také Peskov.

„Děti se včera ptaly rodičů, kdo se to s nimi setkal. Nevěděly ani, kdo byl Putin. Takhle tedy pracují ‚ilegálové‘“, vyprávěl Peskov. „Z oddanosti své práci přinášejí takové oběti,“ dodal.

Podle serveru Buenos Aires Times jsou jejich děti v mladším školním věku. Jejich rodiče žili v Argentině déle než deset let a na základě falešných dokladů získali občanství této latinskoamerické země. Do Slovinska se rodina přestěhovala v roce 2017. Děti chodily do britské mezinárodní školy.

Slovinské úřady manžele Dulcevovy, kteří jsou podle Lublaně agenty ruské rozvědky SVR, zadržely ke konci roku 2022, od té doby byli ve vazbě. Ve středu je během procesu v utajeném režimu soud uznal vinnými ze špionáže a falšování dokumentů a nařídil jejich vyhoštění ze země.

Zpravodajským cílem dvojice byla podle vyšetřovatelů Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) se sídlem ve slovinském hlavní městě. Slovinsko rovněž využívali jako základnu pro cesty do Itálie, Chorvatska a dalších evropských zemí, kde tamním ruským agentům předávali pokyny z Moskvy.

V Ankaře se ve čtvrtek uskutečnila nejrozsáhlejší výměna vězňů mezi Ruskem, Spojenými státy a dalšími evropskými zeměmi od dob studené války. Týkala se 26 lidí a zapojeno bylo sedm zemí; 24 z vyměněných bylo jednou či druhou stranou zadržováno nebo vězněno. Součástí výměny byly právě i dvě děti Dulcevových.

Z ruského vězení se dostal například dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich a bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan. Do Ruska se naopak kromě Dulcevových vrátil třeba Vadim Krasikov, odsouzený v Německu na doživotí za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím, jenž byl odpůrcem ruského režimu. Mluvčí Kremlu Peskov dnes potvrdil, že Krasikov sloužil u elitní jednotky ruské tajné služby FSB.