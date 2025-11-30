Incident na trzích v Německu. Maročan obtěžoval lidi na kluzišti, pak vytáhl nůž

Podle svědka muž nejprve obtěžoval lidi na kluzišti. Když na něj muž promluvil, zareagoval agresivně a začal hrozit nožem. Podle Bildu zasáhli lidé v okolí a zavolali policii.
„Během incidentu devětadvacetiletý muž vytáhl nůž. Kolemjdoucí následně muže odtlačili z prostoru vánočních trhů,“ uvedla policie.
Hádka se vzápětí přesunula směrem k baru s občerstvením. „Během operace jsme muže vzali do vazby. Podezřelý a další tři lidé byli lehce zraněni v důsledku použití pepřového spreje,“ dodali policisté.
Silnice byla během šetření incidentu uzavřena. Podle MDR policie uvedla, že pro mužovo zadržení nebyly dostatečné důvody a po ošetření v nemocnici byl propuštěn.
