Incident na trzích v Německu. Maročan obtěžoval lidi na kluzišti, pak vytáhl nůž

  12:43
Policie zasahovala na vánočních trzích v německém Výmaru. Podle médií měl devětadvacetiletý Maročan obtěžovat návštěvníky kluziště na Theaterplatz. Poté, co k němu přistoupil jiný muž, došlo k hádce. Během šarvátky pak výtržník vytáhl nůž.
Informují MDR či Bild.

Podle svědka muž nejprve obtěžoval lidi na kluzišti. Když na něj muž promluvil, zareagoval agresivně a začal hrozit nožem. Podle Bildu zasáhli lidé v okolí a zavolali policii.

„Během incidentu devětadvacetiletý muž vytáhl nůž. Kolemjdoucí následně muže odtlačili z prostoru vánočních trhů,“ uvedla policie.

Hádka se vzápětí přesunula směrem k baru s občerstvením. „Během operace jsme muže vzali do vazby. Podezřelý a další tři lidé byli lehce zraněni v důsledku použití pepřového spreje,“ dodali policisté.

Silnice byla během šetření incidentu uzavřena. Podle MDR policie uvedla, že pro mužovo zadržení nebyly dostatečné důvody a po ošetření v nemocnici byl propuštěn.

