Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že na palubě výletní lodi zasažené hantavirem může docházet k přenosu nákazy z člověka na člověka mezi blízkými kontakty. Riziko pro širší veřejnost podle organizace zůstává nízké.
Pozornost se nyní podle agentur Reuters a AFP soustředí na evakuaci dvou nemocných cestujících do Nizozemska a na další plavbu lodi směrem na Kanárské ostrovy.
Společnost nyní podle Reuters zvažuje scénář, že loď se 150 cestujícími bude směřovat patrně do přístavu na Las Palmas nebo na Tenerife. Tam by turisty vyšetřili lékaři a evakuace cestujících by proběhla pod dohledem zdravotnických autorit a WHO. Kanárské ostrovy jsou v této situaci klíčové jako nejbližší velké evropské zdravotní a logistické zázemí v regionu Atlantiku, s vybavenými přístavy, letišti a nemocnicemi schopnými přijmout větší počet evakuovaných osob.
|
WHO krotí rozruch okolo hantaviru na výletní lodi. Ohrožení veřejnosti je nízké, tvrdí
Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel sedmdesátiletý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, následně zemřela v péči lékařů v johannesburské nemocnici. V nemocnici v tomto jihoafrickém městě bojuje o život devětašedesátiletý Brit.
Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Média dříve informovala, že toto tělo se nadále nachází na palubě. Nizozemská společnost Oceanwide Expeditions, která cestu organizuje, se snaží podle Reuters dojednat odvoz těla a také evakuaci dvou členů posádky s příznaky infekce a jednoho cestujícího. Tento cestující byl blízkým zemřelého, příznaky nákazy ale nevykazuje.
|
Dovolená jako z hororu. Na výletní lodi se objevil vzácný hantavirus, zemřeli tři lidé
Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.