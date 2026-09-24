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Vylekaný Trump trpěl při přeletu bombardéru, Si a manželky byli v klidu

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  9:26
Amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu viditelně překvapilo burácení při přeletu amerického bombardéru B-1 při uvítacím ceremoniálu po příletu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na Andrewsovu základnu u Washingtonu. Zatímco Trump sebou při přeletu viditelně škubl, čínský prezident se pouze podíval na nebe a neprojevoval emoce.

Přelet amerických vojenských letounů byl součástí slavnostního přijetí Sia na třídenní státní návštěvě Spojených států.

Trumpa vyděsil přelet bombardéru. Hluk ho překvapil při vítání Si Ťin-pchinga
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
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Hluk letounu šéfa Bílého domu překvapil, když stál po boku čínského prezidenta na červeném koberci, zatímco hrála hymna Spojených států.

Trump po přeletu cosi čínskému prezidentovi řekl a když hymna dohrála, poplácal jej po zádech.

Za oběma prezidenty stály první dámy, které ovšem zareagovaly podobně klidně jako Si. Trumpovo viditelně překvapení se naopak rychle stalo terčem vtipů na sociálních sítích.

„Jsou to báječní lidé.“ Trump přivítal čínského prezidenta velkolepě už na letišti

Oba prezidenti by měli jednat o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti umělé inteligence (AI) nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.

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