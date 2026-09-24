Přelet amerických vojenských letounů byl součástí slavnostního přijetí Sia na třídenní státní návštěvě Spojených států.
Hluk letounu šéfa Bílého domu překvapil, když stál po boku čínského prezidenta na červeném koberci, zatímco hrála hymna Spojených států.
Trump po přeletu cosi čínskému prezidentovi řekl a když hymna dohrála, poplácal jej po zádech.
Za oběma prezidenty stály první dámy, které ovšem zareagovaly podobně klidně jako Si. Trumpovo viditelně překvapení se naopak rychle stalo terčem vtipů na sociálních sítích.
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Oba prezidenti by měli jednat o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti umělé inteligence (AI) nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.