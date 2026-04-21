USA spolu s Izraelem letos na konci února znovu udeřily na Írán, což vedlo k válce na Blízkém východě, kterou nyní pozastavilo dočasné příměří.
„Operace Půlnoční kladivo v Íránu byla kompletním a naprostým zničením areálů s jaderným prachem. Takže vykopat to bude dlouhý a náročný proces,“ napsal Trump.
Loňský americký úder na íránská jaderná zařízení během tehdejší íránsko-izraelské války označuje Pentagon jako operaci Midnight Hammer (Půlnoční kladivo). Jako jaderný prach pak Trump nazývá zbytky zásob íránského obohaceného uranu, které zůstaly po loňském americkém a izraelském bombardování íránských jaderných kapacit. Při něm údery zasáhly íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán.
Trump ve svém aktuálním příspěvku kritizoval některá média včetně zpravodajské televize CNN, která podle prezidenta nejsou schopná vyjádřit americkým letcům uznání. Poznamenal, že taková média jsou „nicky“.
Televize CNN například v jedné analýze letos krátce před novými americkými útoky na Írán zpochybňovala důvody zamýšlených úderů, když Trump předtím označil íránský jaderný program za zlikvidovaný. Právě snahou zabránit Teheránu získat nukleární zbraně zdůvodňují USA a Izrael nynější válku, kterou proti Íránu vedou. Islámská republika dlouhodobě tvrdí, že jaderný program je výhradně mírový.
Boje nyní přerušilo dvoutýdenní příměří, během kterého vedou USA a Teherán za zprostředkování Pákistánu jednání o dohodě k ukončení války. O možné dohodě Trump nedávno uvedl, že USA by s Íránem spolupracovaly na vykopání zasypaných zásob obohaceného uranu a že získaný materiál by následně nechaly převézt do Spojených států.