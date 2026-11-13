Trumpovi ministři žijí na základnách. Jako poslední se kvůli hrozbě stěhoval Bessent

Důvodem Bessentova náhlého stěhování jsou přímé výhrůžky smrtí z Íránu, které míří proti němu i dalším členům vlády. Ministr v rozhovoru pro televizi CNBC uvedl, že jde o reakci Teheránu na tvrdou americkou ekonomickou kampaň a námořní blokádu, známou jako operace Economic Outcast.
Íránskému vedení přitom vzkázal, že se nenechá zastrašit, a výhrůžky označil za důkaz toho, že americký tlak na íránský režim funguje. Teherán přitom obvinění z plánování útoků na americkém území dlouhodobě odmítá.
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Bessent, o jehož přestěhování informoval jako první deník The New York Times, zároveň nešetřil kritikou na adresu amerických médií. Ostře se ohradil proti deníku The Wall Street Journal, který v jednom článku zveřejnil fotografii jeho domu v prestižní čtvrti Georgetown. Snímek podle ministra umožnil přesnou geolokaci jeho bydliště, což dramaticky zvýšilo bezpečnostní rizika pro něj i jeho rodinu.
Vláda za ostnatým drátem
Přesun civilních politiků pod přímou ochranu armády dosáhl ve Washingtonu rozměrů, které podle místních médií nemají v novodobé americké historii obdoby. Kromě ministra financí využívají nebo v nedávné době využívali vojenské rezidence nejméně sedm dalších vysoce postavených činitelů.
Kdo další žije v azylu:
Bezpečnostní opatření se v minulosti dotkla i dalších bývalých členek administrativy. Na spojené základně Anacostia-Bolling pobývaly během svého působení ve funkci bývalá ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová, u níž unikla na veřejnost adresa bytu, a bývalá ministryně spravedlnosti Pam Bondiová.
Stejný režim využívala i někdejší šéfka národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardová.
Zatímco u Bessenta hrály hlavní roli zahraniční hrozby z Teheránu, u ostatních politiků šlo především o obavy z domácího politického násilí, demonstrací a cíleného zveřejňování soukromých adres na internetu.
Masivní přesun politiků do vojenských objektů však ve Washingtonu vyvolává i praktické otázky. Kritici a lidé z obranného sektoru upozorňují, že civilní politici zabírají kapacity a luxusní rezidence, které jsou primárně určeny pro vysoké armádní důstojníky a velitele. Pro Bílý dům i Tajnou službu je však v současné vyostřené atmosféře ochrana členů kabinetu absolutní prioritou.