Vyhořelé Orlí hnízdo se připravuje na zimu. Na horu dopravuje materiál vrtulník

Nejprve je nutné sestavit jeřáb, jehož jednotlivé části přepravuje na místo výkonný transportní vrtulník. Ten zároveň pomáhá s jeho montáží. Materiál i pracovníci mohou využívat také výtah, který vede 124 metrů dlouhým tunelem přímo do budovy. Požár jej výrazně nepoškodil a po technické kontrole byl znovu uveden do provozu.
Podle Turistického svazu Bergerlebnis Berchtesgaden mají být nouzová střecha a další zabezpečovací práce dokončeny nejpozději začátkem prosince. Na hoře už leží několik centimetrů sněhu, v následujících dnech se však očekává příznivé podzimní počasí.
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Vyhořelé Orlí hnízdo chtějí obnovit. Podezřelý šel před požárem na policii
Příčiny požáru nadále vyšetřuje policie. Z jeho založení je podezřelý třiatřicetiletý Němec, který dříve žil v Berchtesgadenu a naposledy pobýval v Berlíně. Další informace k vyšetřování policie zatím neposkytla.