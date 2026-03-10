„Téměř celé území Dněpropetrovské oblasti bylo osvobozeno. Zbývá dokončit práci ve třech malých obcích a další dvě vyčistit,“ uvedl generálmajor Komarenko, který je náčelníkem operačního řízení generálního štábu ukrajinské armády.
Akce ukrajinských vojsk na rozhraní Dněpropetrovské a Záporožské oblasti nazval útočnou operací, při níž bylo osvobozeno 400 čtverečních kilometrů ukrajinského území a na podobně velké ploše bylo provedeno „vyčištění“ týlové zóny.
Rusko podle Komarenka usilovalo v Dněpropetrovské oblasti o vytvoření nárazníkové zóny.
V únoru jsme osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí Syrskyj
Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj minulý týden uvedl, že ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt. Během zimy také podle něj přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk.
Ruská vojska pronikla do ukrajinské Dněpropetrovské oblasti loni v létě a od té doby tam Moskva oznámila dobytí řady obcí. Oblast přitom není jednou z pěti, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou, Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.