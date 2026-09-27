Taktika spálené země: mírotvůrce Trump a Putinův teror vhání Zelenského do kleští

Tato destrukce přichází v kritický moment – v zákulisí mezinárodní politiky totiž probíhá masivní diplomatický tlak z Washingtonu, který se opět snaží dotlačit obě strany k jednacímu stolu.
Jaký je cíl Kremlu
Podle vojenských a bezpečnostních analytiků, jako jsou experti z britského institutu Royal United Services Institute (RUSI), má systematické ničení civilního zázemí jasně definované vojensko-ekonomické cíle.
Chce paralyzovat zásobování a běžný život. Zničením skladů a obchodů Rusko neútočí na armádu, ale na schopnost státu přerozdělovat potraviny a základní zboží. Cílem je vyvolat chaos v logistice a humanitární krizi.
Usiluje o ekonomické vyčerpání země. Soukromý sektor drží ukrajinskou ekonomiku nad vodou. Likvidace obchodních řetězců a distribučních center prohlubuje rozpočtový deficit země a zvyšuje její závislost na finanční pomoci Západu.
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Proč bude letošní zima tou nejkrutější pro Ukrajinu a jak s ní otřese ruská mobilizace
Využívá psychologický teror. Jak uvádějí analytici z Chatham House, Kreml se snaží u ukrajinské veřejnosti vyvolat pocit, že nikde v zemi není bezpečno, a zlomit tak jejich odhodlání pokračovat v obraně.
Konečným cílem je vynucení kapitulace před zimou. Podle ukrajinských analytiků, které cituje list The New York Times, Rusko stupňuje destrukci záměrně nyní, aby do nadcházejících vyjednávání vstoupilo z pozice síly, zatímco Ukrajina bude řešit hrozbu kolapsu základních životních funkcí.
Trumpův tlak na dohodu. „Musíte se domluvit“
Tato eskalace na bojišti se přímo protíná s novou realitou v Bílém domě. Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na ukrajinskou hlavu státu Volodomyra Zelenského, aby uzavřel příměří. Během zářijového zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku dal Trump jasně najevo, že konflikt musí skončit co nejdříve.
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Trump tlačí na Zelenského. Chci, aby se ještě před zimou dohodl s Putinem, řekl
“Chci, aby se dohodl. Chci, aby se domluvil s Putinem, a chci, aby se Putin domluvil s ním,“ prohlásil Donald Trump v rozhovoru pro média. Trump podle zdrojů serveru Axios evropským lídrům sdělil, že Vladimir Putin je připraven k okamžitému jednání. Současně však Trump dává najevo neochotu zavádět nové sankce či garantovat neomezenou vojenskou pomoc, pokud Kyjev „konstruktivní“ dialog odmítne.
Energetické příměří jako první krok?
Zelenskyj se ocitl pod extrémním tlakem. Sice odmítá územní ústupky bez pevných bezpečnostních záruk, musí však reagovat na realitu slábnoucí americké podpory.
Jako pragmatické východisko z patové situace navrhl Zelenskyj během schůzky s Trumpem takzvané energetické příměří. Kyjev nabízí, že zastaví své úspěšné dronové útoky na ruské rafinérie a ropné sklady, pokud Moskva na oplátku přestane raketami ničit ukrajinskou energetickou a civilní infrastrukturu. K příměří vyzvaly i desítky evropských zemí včetně Česka. Kreml to odmítl s tím, že by se akorát umožnilo Ukrajině chytit druhý dech.
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Moskva tak nemá ani zapotřebí pauzy, které by podle bezpečnostního analytika Marca Wellera z Chatham House mohla také využít jako taktické pauzy k přezbrojení a k přípravě na další fázi války. Na druhou stranu nemůže odmítnout kvůli Trumpovi aspoň zdání dalšího vyjednávání.
Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov naznačil, že třístranná jednání mezi Ruskem, USA a Ukrajinou by mohla být obnovena v říjnu. Zároveň vyloučil však možnost přímého setkání lídrů na summitu G20 v Miami a zdůraznil, že mezi oběma stranami prozatím neexistuje dohoda, která by sloužila jako základ pro další rozhovory.