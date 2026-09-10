Vážná nehoda ve Švýcarsku: převrátil se nizozemský autobus. Na místě jsou mrtví
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Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Vážná nehoda ve Švýcarsku: převrátil se nizozemský autobus. Na místě jsou mrtví
Při nehodě autobusu na východě Švýcarska ve čtvrtek zemřelo několik lidí. Policie kantonu Graubünden zatím bližší okolnosti neupřesnila. Podle portálu Blick cestu organizovala nizozemská společnost....
Deset tisíc dolarů a neomezeně zmrzliny. Demokraté vracejí Trumpovi úder
Slib amerického prezidenta Donalda Trumpa se stal terčem posměchu jeho politických oponentů. Šéf Bílého domu voličům slíbil, že pokud republikáni udrží kontrolu nad Kongresem, vyplatí každému...
Zlatý středník vyhrála pražská hygienická stanice, osobností PR je Donátová
Letošní 24. ročník soutěže Zlatý středník zná vítěze. Porota vyzdvihla projekt pražské hygienické stanice. Mezi nejúspěšnější patří i agentura Hero & Outlaw, která obdržela Grand Prix pro Nejlepší...
Kariéra v Karlovarském kraji: studenti si technické profese zkoušejí v praxi
WITTE Automotive propojuje vzdělávání s praxí a podporuje zájem mladých lidí o technické obory v Karlovarském kraji. Spolupráce se základními, středními i vysokými školami pomáhá studentům poznávat...
Dobývejme do deseti let vesmír sami, vyzval prezident Macron Evropu
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži vyzval Evropu, aby do deseti let uskutečnila vlastní pilotovaný let do kosmu. Evropa...
Omezuje svobodu. Trump chce, aby NATO pomohlo zničit mezinárodní trestní soud
Spojené státy vyzvaly své spojence ze Severoatlantické aliance, aby se pokusili „systematicky rozložit“ Mezinárodní trestní soud (ICC). S výzvou přišel v polovině července americký velvyslanec...
Babiš s Krtečkem a Tusk s Rexíkem stvrdili přátelství a popřeli územní spor
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zveřejnil video se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. S Krtečkem a psem Rexíkem v rukou v něm společně odmítli nedávné dezinformace o polských územních...
Možná jsem naivní, že lezu do politiky, říká pěvkyně Pecková. Přijel ji podpořit Fiala
Velkou posilu získala ve volební kampani operní pěvkyně Dagmar Pecková. „My jsme se dosud neznali, jsem rád že tu dnes mohu být. Trochu se zajímám o klasickou hudbu a operu. Všichni si pamatujeme...
Proč Trumpovu daru pěti tisíc dolarů spíš nevěřit. Viceprezident Vance už hasí požár
Slib amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyplatí každému dospělému Američanovi 5000 dolarů (skoro 104 300 korun), pokud republikáni vyhrají ve volbách do Kongresu, je pochybný, píše agentura AP....
Letadlo mířící do Prahy se 146 cestujícími hořelo na milánském letišti
Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli...
Hezký srub se zahradou u Sázavy, Kaliště
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Húsíové chtějí vlepit Trumpovi facku v Bráně nářků a paralyzovat trh s ropou
Jemenští Húsíové ovládli významný přístav Muchá v Rudém moři. Přetahovali se o něj s oficiální vládou své země a navzdory útokům ze Saúdské Arábie úspěšně pokračují v ofenzivě směrem k strategickému...
Americké nadzvukové bombardéry B-1B se přeženou nad Ostravou
Jedno z velkých překvapení blížících Dnů NATO v Ostravě je venku. Organizátoři potvrdili efektní průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Naposledy se přitom tyto obří stroje s...