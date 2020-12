Covid otočil migrační proud v Evropě, Západ přichází o levné pracanty

Elvir Tošič se tu nepříjemnou novinu dozvěděl letos v březnu, kdy do Evropy dorazila první vlna pandemie nového koronaviru. Rodák z Podgorice po pěti měsících práce na stavbě nedaleko Mnichova dostal padáka.

„Když začala pandemie, tak mi šéf řekl, že musí seškrtat náklady. Zkoušel jsem si najít jinou práci, ale kvůli zdravotním opatřením to bylo těžké. Nakonec jsem se musel vrátit domů,“ svěřil se portálu Balkan Insight čtyřicetiletý Černohorec.



Tošič je jedním ze statisíců dělníků z Balkánu a východní Evropy, kteří kvůli pandemii přišli v západní Evropě o práci a museli se vrátit do vlasti. Když se začalo propouštět, byli dělníci z východu první na ráně. Statisíce lidí sbalily kufry a odjely domů. Migrační tok, který léta zásoboval vyspělé evropské ekonomiky levnou pracovní silou, se tak letos otočil.

Nečekaný boom

Svilengrad je malé bulharské město ležící u hranic s Řeckem a Tureckem, které žije především z kasin a celnic. Podobně jako jiná venkovská města v nejchudším členském státu EU v posledních dvou dekádách rychle vymíralo.

Bulharsko je ostatně považováno za nejrychleji se vylidňující zemi v Evropě. Zatímco v roce 1988 mělo 8,9 milionu obyvatel, na konci loňského roku jich bylo o dva miliony méně. Příčina? Nízká porodnost, vysoká míra emigrace.

Letos na jaře však Svilengrad zaznamenal nečekaný populační boom. „Lidé se vracejí ze všech koutů světa, ale hlavně ze západní Evropy,“ vysvětluje starosta osmnáctitisícového města Anastas Karčev.

Podobný fenomén lze nyní pozorovat v celém regionu. „Je to tichá tsunami, která se valí východní Evropou společně s pandemií,“ píše v textu pro The Foreign Policy bulharský ekonom Ognjan Georgiev.



V prvních měsících po zavedení restriktivních opatření se do Bulharska vrátilo asi dvě stě tisíc lidí. Většina z nich dříve pracovala v Německu, Nizozemsku a Velké Británii. Jako důvody uváděli touhu být v těžké době se svými blízkými a ztrátu práce.



Kolik z nich po konci krize opět zvedne kotvy a odjede do západní Evropy za prací, zatím není jasné. V průzkumu sofijské pobočky European Council on Foreign Relations deset procent respondentů uvedlo, že už zůstane doma. Šestnáct procent se ještě nerozhodlo.

Georgiev má za to, že koronavirus jen urychlil trend z posledních let, kdy se čím dál více Východoevropanů vracelo domů. Důvodem je setrvalý růst ekonomik a mezd v postkomunistických zemích jako je Rumunsko, které prošlo pozoruhodnou transformací od brutálního komunismu k jedné z největších zemědělských velmocí v EU.



„Musíme vzít v úvahu i současný trend zkracování dodavatelských řetězců. Čím dál víc zboží prodávaného v EU bude produkováno nebo montováno v Evropě a příliv pracovníků do východní Evropy tak bude více než žádaným jevem,“ píše Georgiev.

Propad remitencí

V současnosti však má velký návrat krajánků pro Bulharsko především neblahé hospodářské důsledky. Nejen že dál živí nárůst nezaměstnanosti a zatěžuje sociální systém, ekonomika chudé východoevropské země se kvůli němu potýká s výpadkem remitencí (prostředků zasílaných emigranty ze zahraničí do své země původu).



Ekonomové na konci září odhadli, že od začátku koronakrize výše peněžních převodů do Bulharska klesla přibližně o dvě miliardy eur, což představuje asi 3,3 procenta bulharského HDP.

Propad bulharských remitencí:

source: tradingeconomics.com

Příliv peněz z ciziny vysychá i v Srbsku. Podle údajů tamní centrální banky Srbové v zahraničí poslali v období od ledna do května domů 1,05 miliardy eur, tedy asi o třetinu méně, než za stejné období loni. Podobná čísla přicházejí z Kosova, Bosny či Rumunska.



Naopak na Ukrajině zaznamenali na jaře nárůst převodů. Experti to vysvětlují tím, že restrikce omezily i neformální způsoby finančních transferů. Laicky řečeno: zatímco dříve ukrajinská uklízečka v Česku poslala peníze domů po řidiči mikrobusu, letos to musela udělat převodem.



Od začátku pandemie se domů vrátilo asi 450 000 Ukrajinců, většina z nich ale v létě zase odcestovala na západ. „I přes zvýšená zdravotní rizika a nejistou situaci na pracovním trhu cílových zemí se mnoho Ukrajinců tohoto zdroje příjmu nemůže vzdát, a to ani na krátkou dobou,“ míní expertka na migraci Oleksandra Slobodianová.

Německo potřebuje sestry a ošetřovatele

Západní Evropa odliv levných pracantů pociťuje už nyní. Na jaře a v létě země jako Itálie či Německo horlivě sháněly náhradu za desetitisíce sezonních dělníků z Polska, Rumunska či Maroka, kteří na tamních polích sklízeli brokolici, chřest a rajčata.

Uprostřed druhé vlny se objevují obavy, že odliv levné pracovní síly bude trvalejšího rázu. Britský statistický úřad uvádí, že od začátku pandemie kvůli lockdownům a propouštění klesl počet zahraničních pracovníků o 700 000. To představuje asi dvě procenta veškeré pracovní síly na Ostrovech.

Za tak dramatickým poklesem je podle odborníků především odliv imigrantů z osmi východoevropských zemí jako je Polsko, Litva či Česká republika. Jejich počet během prvních devíti měsíců tohoto roku spadl z 975 000 na 710 000.



„Panují obavy, že někteří občané EU se už do Spojeného království nevrátí. To velmi pravděpodobně způsobí potíže při shánění pracovní síly,“ uvedl pro list The Times odborník na lidské zdroje a zaměstnanost Gerwyn Davies.



O tom, že koronavirová krize zhoršuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, se debatuje i v Německu. Největší poptávka je ve stavebnictví a zdravotnictví. Experti odhadují, že spolková republika musí každý rok přilákat do země 30 000 zkušených zdravotních sester, ošetřovatelů a sanitářů.

Ministerstvo zdravotnictví je v minulých letech verbovalo v Mexiku, na Filipínách či na Balkáně, ale i tam je během koronakrize potřeba každá ruka. „Korona nic nemění na faktu, že máme stárnoucí populaci a zoufale sháníme ošetřovatele. Stejně tak potřebujeme experty na IT a digitalizaci,“ uvedl pro list Handelsblatt Daniel Terzenbach ze Spolkového úřadu práce.