Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Výbuch v uhelném dole u Kvéty má nejméně 32 obětí, 10 horníků uvězněno

Autor:
  3:56aktualizováno  4:23

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl podle úřadů na nejméně 32, deset horníků zůstává uvězněno pod zemí a naděje na jejich záchranu slábnou.

Těla sedmi horníků byla nalezena několik hodin po explozi, kterou zřejmě způsobil nahromaděný metan. Později bylo objeveno dalších 25 těl. Záchranná operace bude podle Balúče pokračovat, dokud nebude nalezeno zbylých deset horníků.

"Šance na nalezení někoho živého se po explozích metanu snižují, protože hladina kyslíku klesá na nulu. Záchranáři navíc postupují uvnitř dolu opatrně," uvedl dříve inspektor.

V pákistánském uhelném průmyslu dochází ke smrtelným nehodám často, zejména v Balúčistánu, kde v mnoha dolech chybí odpovídající větrání, systémy monitorování plynů a další základní bezpečnostní opatření. Horníci a odborové organizace už dlouho obviňují majitele dolů, že nedodržují bezpečnostní předpisy ani neposkytují odpovídající ochranné pomůcky.

Balúčistán, jehož je Kvéta hlavním městem, je největší, ale zároveň nejméně rozvinutou pákistánskou provincií, kde jsou nezaměstnanost a chudoba velmi rozšířené. Navzdory rizikům a nízkým mzdám jsou tisíce horníků závislé na uhelném průmyslu jako na zdroji obživy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

OBRAZEM: Kraj rybníků svírá sucho. Žluté trávníky, žíznivé přehrady, za stroji se práší

Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,...

Jižní Čechy, které jsou proslulé malebnými rybníky, se ocitly na suchu. Na většině zahrádek jsou žluté a spálené trávníky, na polích se za stroji jen práší, velké přehrady na tom také nejsou nejlépe...

31. července 2026  4:56

Výbuch v uhelném dole u Kvéty má nejméně 32 obětí, 10 horníků uvězněno

Ilustrační snímek

Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl podle úřadů na nejméně 32, deset horníků zůstává uvězněno pod zemí a naděje na jejich záchranu...

31. července 2026  3:56,  aktualizováno  4:23

Rada míru se dohodla na odzbrojení Hamásu, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy. V noci na pátek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social....

31. července 2026  1:12,  aktualizováno  3:20

„Dosavadní opatření byla laxní“. Co stojí za vzestupem islamismu v Německu

Premium
Tichá pieta. Němci uctili památku obětí sobotního teroristického útoku, který...

Nedávný berlínský útok jednadvacetiletého Němce s arabskými kořeny Abdula Ballouta sice šokoval brutalitou, při bližším pohledu moc překvapivý nebyl. Teroristický čin, při kterém zahynula polská...

31. července 2026

Dvacet tisíc na dovolenou. EET zruší stropy pro volnočasové benefity

Premium
ilustrační snímek

Změna ve zdanění firemních benefitů, která jako součást balíčku nové verze elektronické evidence tržeb míří do Senátu, ruší společný roční limit pro volnočasové benefity a nově zavádí příspěvky na...

31. července 2026

Rozšíření EU o Albánii a Černou Horu má potenciál. Lákat může firmy i turisty

Premiér Andrej Babiš a premiér Černé Hory Milojko Spajič v Kramářově vile. (24....

Evropská unie se nerozšířila už dlouhých třináct let. Poslední zemí, která do ní vstoupila, bylo v roce 2013 Chorvatsko. To by se ale mohlo brzy změnit. Mezi nejvážnější kandidáty na členství patří...

31. července 2026

Vláda větrníkům „přistřihla lopatky“. Pravidla budou přísnější, obce oslavují

Premium
Kolik měří? Mezi opatření patří i maximální výška sloupu, někde jen 158 metrů.

Vláda po měsících tvrdých sporů radikálně seškrtala mapu takzvaných akceleračních zón. Ty měly v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich stavbu budou mnohem...

31. července 2026

Policie pátrá po třináctileté dívce. Po hádce utekla z tábora na Trutnovsku

Fotografie pohřešované dívky, třináctileté Niny Fridrichové. (30. července 2026)

Z letního tábora na Svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku utekla ve čtvrtek večer třináctiletá dívka. Podle policistů není pohřešovaná v dobrém psychickém stavu. Prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

30. července 2026  22:34

„Jako rodič jste selhal.“ Soud v USA poslal do vězení muže, jehož syn zabíjel ve škole

Lidé pokládají květiny na místě provizorního památníku na střední škole...

Soud ve Spojených státech ve čtvrtek uložil 15 let vězení otci, jehož syn zastřelil na střední škole v Georgii v září 2024 dva studenty a dva učitele. Už v březnu byl muž shledán vinným z vraždy a ze...

30. července 2026  22:22

Ruské útoky na Ukrajině zabily devět lidí. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries

Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně devět mrtvých, jsou mezi nimi i děti. Reuters ale bez podrobností píše o nejméně 13 mrtvých. Podle Zelenského Rusko v noci na...

30. července 2026  4:47,  aktualizováno  21:59

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nejdříve za dva roky. Dodávka vrtulníků Viper a Venom z USA se zpozdí, řekl Zůna

Ministr Zůna na tiskové konferenci k nehodě vrtulníku Venom, při níž zemřel...

Dodávka osmi darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028, dorazí ale nejdříve až v roce 2028. České televizi to řekl ministr obrany Jaromír...

30. července 2026  21:43

Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili přibližně deset metrů velký kráter, jednalo...

30. července 2026  8:50,  aktualizováno  21:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×