V papírně společnosti Nippon Dynawave Packaging ve městě Longview asi 200 kilometrů jižně od Seattle podle vyjádření firmy v úterý ráno místního času (odpoledne SELČ) explodovala chemikálie používaná při výrobě papíru. Unikla z porouchané nádrže o objemu 300 tisíc litrů, jež byla plná asi ze 60 procent.
Továrna zaměstnává na 1 000 lidí, není zcela jasné, kolik jich v době tragédie bylo uvnitř. Mezi zraněnými je devět zaměstnanců a jeden zasahující hasič.
„Jsem hluboce zarmoucen zprávou, že na místě někdo zemřel,“ uvedl washingtonský guvernér Bob Ferguson, který vyjádřil účast blízkým obětí. Zároveň oznámil, že na místo byli vysláni ekologičtí experti, aby zhodnotili možný dopad havárie na životní prostředí.