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Výbuch továrny na pyrotechniku v Indii zničil domy v okolí. Většina obětí jsou děti

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  20:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Nejméně 11 lidí včetně osmi dětí v pondělí zahynulo při výbuchu v továrně na výrobu zábavní pyrotechniky na severu Indie. Silná exploze způsobila zřícení několika okolních domů, kde podle místních médií většina obětí žila. Další lidé utrpěli zranění.

Podle místního serveru NDTV se zřítilo pět až šest domů v okolí továrny. Mezi mrtvými jsou podle úřadů děti ve věku od čtyř do 13 let. Záchranáři pomocí bagrů odklízejí trosky a pátrají po případných dalších obětech. Policie nevyloučila, že počet mrtvých ještě vzroste.

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Výbuch poškodil také elektrické vedení a na zhruba hodinu byl kvůli incidentu přerušen provoz na železniční trati mezi Dillí a Kalkatou. Na místě zasahují policisté, hasiči a záchranáři, s nimiž spolupracují také příslušníci indického letectva. Příčina exploze zatím není známá.

Nehody v indických provozech se zábavní pyrotechnikou jsou poměrně časté. Podle AFP k nim přispívá mimo jiné nedodržování bezpečnostních předpisů a jejich nedostatečné vymáhání. Letos v březnu zemřelo při požáru v továrně na výrobu zábavní pyrotechniky na západě země 17 lidí. O měsíc později si požár skladu pyrotechniky na jihu Indie vyžádal osm obětí.

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