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Sumatrou otřásla sopka. Tříkilometrový kouř varuje před ještě větším výbuchem

Autor: ,
  19:46
Erupce sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026)

Erupce sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Výbuch sopky Sinabung v Indonésii nad ostrovem Sumatra. (1. září 2026)
Vyděšené děti v rouškách sledují erupci sopky Sinabung v Indonésii. (1. září...
Erupce sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026)
Děti sledují výbuch sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026)
27 fotografií
Na indonéském ostrově Sumatra vybuchla sopka Sinabung. Do vzduchu vyvrhla mohutný sloup černého popela a kouře. Erupce vedla ke zvýšení stupně pohotovosti. Úřady varují, že by mohl následovat výcbuch ještě většího rozsahu. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani narušení leteckého provozu.

Popel a kouř vystoupaly do výšky 3 500 metrů od vrcholu hory. Po výbuchu se stupeň vulkanické pohotovosti zvýšil na „Watch“, tedy druhý nejvyšší. Rozšířila se také bezpečnostní zóna kolem Sinabungu.

Obyvatelé, návštěvníci a turisté by se proto měli vyhnout okolním vesnicím v okrese Karo v provincii Severní Sumatra. Omezení platí také v šestikilometrovém okruhu kolem hory.

Šedý sopečný popel pokryl silnice, vozidla a budovy v několika zasažených vesnicích. Místní úřady rozdávaly obyvatelům ochranné roušky.

Erupce sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026)
Výbuch sopky Sinabung v Indonésii nad ostrovem Sumatra. (1. září 2026)
Vyděšené děti v rouškách sledují erupci sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026)
Erupce sopky Sinabung v Indonésii. (1. září 2026)
27 fotografií

„Tato erupce je považována za počáteční a je možné, že by mohlo dojít k erupci většího rozsahu,“ uvedla v pondělním prohlášení Lana Saria, ředitelka Indonéské geologické agentury.

Známky zvýšené aktivity Sinabungu se objevily už v polovině srpna. Geologická agentura tehdy zaznamenala mimo jiné desítky zemětřesení a rozšířila doporučený okruh pro veřejné aktivity.

Zemětřesení v Indonésii zabilo přes třicet lidí, úřady varovaly i před tsunami

Sopečná činnost v okolí Sinabungu v posledních několika letech donutila opustit domovy přibližně 30 tisíc lidí.

Indonésie patří k geologicky nejaktivnějším oblastem světa a erupce i zemětřesení jsou zde časté. Souostroví s více než 280 miliony obyvatel leží v oblasti tichomořského Ohnivého kruhu, pásma sopek a zlomových linií obklopujícího Tichý oceán. Sinabung patří mezi více než 120 aktivních sopek v zemi.

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