Většina obětí zemřela pod bahnem, které zaplavilo městečko Armara, v němž před katastrofou žilo na 28 tisíc obyvatel; tři čtvrtiny z nich zemřely. Celkem výbuch sopky zahubil 23 tisíc lidí, tisíce utrpěly zranění.
Hlavní nebezpečí sopky Nevado del Ruíz s vrcholem ve výšce skoro 5 400 metrů nad mořem spočívá v tom, že její vrchol pokrývá ledovec. Teplo erupce a žhavé plyny potom masu ledu roztaví, voda se smísí se sopečným popelem a dalšími materiály a výsledná směs se začne valit do údolí.
Vznikne takzvaný bahnotok či lahar, který cestou dolů ničí vše, co se mu postaví do cesty. Lahary jsou podle vědců nebezpečnější než tekoucí láva, protože se pohybují s daleko větší rychlostí. Za určitých okolností mohou dosáhnout rychlosti až 100 kilometrů za hodinu.
První větší výbuch Nevado del Ruíz kroniky zaznamenaly v roce 1595, další potom v roce 1865. V prvním případě zemřelo asi 600 a ve druhém zahynula tisícovka lidí. Sopka poté začala o sobě dávat vědět ve větší míře koncem roku 1984. Již tehdy vědci varovali před možností velké erupce.
„Nezabíjela sopka, ale vláda“
V září 1985 se aktivita sopky začala stupňovat a úřady vydaly varování před blížící se katastrofou. Osudného 13. listopadu 1985 se první velká erupce ozvala ve tři hodiny odpoledne. Úřady sice nejdříve vyzvaly obyvatele k evakuaci, ale poté se situace uklidnila a lidé dostali příkaz „být v klidu“ a zdržovat se doma.
V devět hodin večer ale přišla zkáza. Mohutná erupce vyslala do údolí ve čtyřech směrech masu 35 milionů tun laharu, který se pohyboval šedesátikilometrovou rychlostí. Smrtící proud narostl do ještě větších rozměrů poté, co se dostal do koryt řek stékajících z horského masivu.
Jako „valící se obludu páchnoucí sírou, jež drtila vše jako domečky z karet“, popsal jeden z obyvatel Armera, kam smrtící proud vysoký kolem pěti metrů dorazil asi 2,5 hodiny po výbuchu. „Sopka nezahubila 23 tisíc lidských životů, ty lidi zabila vláda,“ stálo na jednom z transparentů při smuteční ceremonii.
Smutnou připomínkou tragédie, která se podle expertů může vzhledem k aktivitě vulkánu opakovat, zůstává světoznámá fotografie umírajícího děvčátka Omayry Sánchezové uvězněné v bahně od amerického fotografa Franka Fourniera. Třináctiletá dívka tehdy bojovala téměř v přímém přenosu o život tři dny a nikdo jí nedokázal pomoci.
Tragédie z listopadu 1985 je podle počtu obětí druhou nejhorší sopečnou katastrofou 20. století po erupci sopky Mont Pelée z roku 1902, která zahubila 30 tisíc lidských životů, a podle dostupných údajů třetí nejhorší v dějinách.
