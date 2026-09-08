Rozdělené Německo. Proč venkov volí populisty a metropole radikální levici

Proč tomu tak je, když se pro rok 2026 předpovídá mírné oživení růstu HDP? Hospodářství totiž dál drtí strukturální problémy, vysoké ceny energií a inflační tlaky, shodují se místní média.
Hlavní pozornost se nyní přesouvá do Meklenburska-Předního Pomořanska a do hlavního města Berlína. Taková katastrofa vládního tábora na spolkové úrovni jako v Sasku-Anhaltsku se sice nečeká, neznamená to ale, že se vážným ranám vyhne.
Čím více se s AfD zachází jako s prašivým dítětem, se kterým se nesmí hrát, tím přitažlivější se stává pro všechny, kteří se odvrátili od zavedeného systému.