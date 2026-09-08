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Rozdělené Německo. Proč venkov volí populisty a metropole radikální levici

Rémy Vlachos
  11:39

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Napětí v Německu sílí | foto: AP

Nedělní triumf pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) se ziskem 43,8 procenta hlasů v Sasku-Anhaltsku a historický pád Křesťansko-demokratické unie (CDU) kancléře Friedricha Merze na 17,4 procenta nebyl pouhou lokální anomálií. Je předvojem dalších otřesů, které německou společnost čekají už za necelé dva týdny: další zemské volby se konají již 20. září.

Proč tomu tak je, když se pro rok 2026 předpovídá mírné oživení růstu HDP? Hospodářství totiž dál drtí strukturální problémy, vysoké ceny energií a inflační tlaky, shodují se místní média.

Hlavní pozornost se nyní přesouvá do Meklenburska-Předního Pomořanska a do hlavního města Berlína. Taková katastrofa vládního tábora na spolkové úrovni jako v Sasku-Anhaltsku se sice nečeká, neznamená to ale, že se vážným ranám vyhne.

Čím více se s AfD zachází jako s prašivým dítětem, se kterým se nesmí hrát, tím přitažlivější se stává pro všechny, kteří se odvrátili od zavedeného systému.

německý časopis Cicero

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