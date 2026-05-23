Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s tunami chemikálií, hasiči evakuovali celé město

Autor: ,
  10:56
Kvůli úniku páry z přehřáté mnohatunové nádrže využívané k výrobě plastových dílů evakuovaly úřady v americké Kalifornii téměř 40 tisíc lidí. V okolí se nachází dva zábavní parky Disneyland. Hasiči vytvořili z pytlů s pískem ochranné bariéry pro případ úniku chemikálií z nádrže, aby se toxické látky nedostaly do kanalizace, potoků nebo do nedalekého oceánu.

Skladovací nádrž s obsahem 6 až 7 tisíc galonů (22 700 až 26 500 litrů) methylmetakrylátu se ve čtvrtek přehřála a začala vypouštět výpary do ovzduší v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove, uvedla místní hasičská služba.

V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)
V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)
V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)
V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)
24 fotografií

Nádrž by mohla prasknout, čímž by se chemikálie dostala na zem, nebo by mohla explodovat, uvedl v pátek vedoucí oddělení hasičského sboru Craig Covey.

Důlní neštěstí v Číně si vyžádalo přes osmdesát životů, devět lidí je nezvěstných

„Ta věc selže a my nevíme kdy,“ řekl Covey. „Děláme, co je v našich silách, abychom zjistili, kdy a jak tomu můžeme zabránit.“

Úřady nařídily obyvatelům Garden Grove, aby opustili město, a v pátek rozšířily evakuační příkazy na některé obyvatele pěti dalších měst — Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park a Westminster — poté, co se jim přes noc nepodařilo zastavit únik z nádrže ve společnosti GKN Aerospace, která vyrábí součástky pro civilní a vojenská letadla.

Později úřady uvedly, že se jim podařilo udržet teplotu nádrže, čímž získaly čas na to, aby přišly na to, jak únik zastavit.

Nedaleko jsou dva zábavní parky Disneyland

Garden Grove leží asi 61 kilometrů jižně od centra Los Angeles a více než kilometr od dvou zábavních parků Disneylandu, na které se v pátek nevztahovaly evakuační příkazy. Město je známé svou živou vietnamskou komunitou, která patří k největším ve všech městech USA.

Jeden z evakuovaných, Danny Pham, řekl, že hluboce spal, když mu v pátek ráno jeho spolubydlící zabušil na dveře a řekl mu, že musí okamžitě odejít. Pham pracoval předchozí noc dlouho ve vietnamské restauraci a zprávy proto neviděl.

Čína uzavřela desítky tisíc lidí v Disneylandu. Na vině byl jeden případ covidu

„Bylo to pro mě šokující,“ řekl Pham, který bydlí jen pár bloků od továrny na plasty. „Netušil jsem, jak vážné to bude. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát.“

O pár minut později odešel, vzal si s sebou jen peněženku a pas, a našel útočiště v restauraci svého přítele v sousedním městě.

Hrozí kontaminace kanalizace, potoků a oceánu

Covey uvedl, že pracovníci vytvořili z pytlů s pískem ochranné bariéry pro případ úniku chemikálií z nádrže, aby se toxické látky nedostaly do kanalizace, potoků nebo do nedalekého oceánu.

Krajská hygienická lékařka Regina Chinsio-Kwongová uvedla, že pokud se chemikálie zahřeje, může uvolňovat páry, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Mohou způsobit dýchací potíže, svědění a pálení očí, nevolnost a bolesti hlavy.

Zásahové týmy byly zpočátku úspěšné a podařilo se jim neutralizovat jednu ze dvou poškozených nádrží. Covey později uvedl, že v pátek ráno hasiči zjistili, že zbývající nádrž je „v nejvážnější krizi“.

Černé moře zesládlo, země na pobřeží se kvůli Kachovce bojí toxinů, min a mrtvol

Společnost GKN Aerospace uvedla, že situaci vyhodnocují specializované týmy pro nebezpečné látky.

„V tuto chvíli nejsou hlášeny žádné zranění a naší prioritou zůstává bezpečnost našich zaměstnanců, zasahujících složek a okolní komunity,“ uvedl mluvčí.

Kim Yenová, důchodkyně z Garden Grove, se ve čtvrtek chystala jít spát, když uslyšela ze svého telefonu zvuk připomínající sirénu. Výstraha jí sdělila, že musí opustit svůj dům, který se nacházel pouhé dva bloky od místa úniku chemikálií.

Když Yenová jela autem k domu své dcery v Seal Beach, obávala se, že ostatní členové místní vietnamské komunity by mohli evakuační výstrahu ignorovat nebo jí nerozumět, protože byla v angličtině.

„Je to rodina,“ řekla. „Doufám, že zůstanou ostražití a budou poslouchat zprávy a úřady. Je to děsivé.“

Yenová, která pochází z Vietnamu a v Orange County žije od roku 1980, se v pátek ráno rychle zastavila u svého domu, aby si vzala důležité dokumenty a léky. V tu chvíli už byla její čtvrť „městem duchů“ a uklidnilo ji, když viděla policisty, jak chodí od dveří ke dveřím a ujišťují se, že všichni byli evakuováni.

„Chápeme, že je to děsivé,“ řekla starostka Garden Grove Stephanie Klopfensteinová. „Ale evakuační příkazy jsou vydány pro vaši bezpečnost.“ Místní vietnamské televizní stanice překládaly aktuální informace od úředníků a vyzývaly obyvatele, aby situaci brali vážně.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:05

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s tunami chemikálií, hasiči evakuovali celé město

V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)

Kvůli úniku páry z přehřáté mnohatunové nádrže využívané k výrobě plastových dílů evakuovaly úřady v americké Kalifornii téměř 40 tisíc lidí. V okolí se nachází dva zábavní parky Disneyland. Hasiči...

23. května 2026  10:56

Památník v Pohořelicích někdo pomaloval hákovými kříži. Po pachateli pátrá policie

Památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí...

Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele, řekl mluvčí policistů Pavel Šváb. Pochod je součástí...

23. května 2026  9:12,  aktualizováno  10:55

Lidé si připomínají německý pochod smrti. Policisté řeší odpůrce i nalétávající drony

Před samotným průvodem se lidé v 9 hodin sešli u hromadného hrobu a památníku...

Stovky lidí se sešly v Pohořelicích odkud se dnes vydají na třicetikilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu, kterého se zúčastní i představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení nebo německý...

23. května 2026  6:55,  aktualizováno  10:22

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

23. května 2026  10:06

Máme falešný pocit bezpečí, varuje epidemiolog po smrti dítěte na záškrt

Premium
Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek (4. října 2021)

Tříletý neočkovaný chlapec z Ostravska v pondělí zemřel ve FN Motol po onemocnění záškrtem. Přestože je tato choroba v Česku vzácná, odborníci poslední roky zaznamenávají její nárůst. „Máme falešný...

23. května 2026

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...

Pardubické zastupitele čeká v pondělí nejtěžší rozhodnutí za celé jejich volební období. Budou schvalovat právně složitý, rozsáhlý a náročný obchod. Zároveň jsou ostře sledováni fanoušky (a voliči)...

23. května 2026  9:43

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na Jablonecku zemřel pětatřicetiletý motocyklista, střetl se s osobním autem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě na Jablonecku zemřel v pátek odpoledne zhruba pětatřicetiletý motocyklista. Na silnici 10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem se střetl s osobním autem. Informoval o tom regionální...

23. května 2026  8:52

Důlní neštěstí v Číně si vyžádalo přes osmdesát životů, devět lidí je nezvěstných

Více než 50 obětí si vyžádal výbuch plynu v čínském uhelném dole. (23. května...

Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně, nezvěstných zůstává devět osob, uvedla v sobotu agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o...

23. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muž na Znojemsku nezvládl řízení a narazil do stromu. Na místě zemřel

ilustrační snímek

Smrtí řidiče skončila dnes brzy ráno nehoda u Kravska na Znojemsku. Z dosud neznámého důvodu nezvládl řízení svého osobního auta a narazil do stromu. Příčinu nehody a totožnost policisté zjišťují,...

23. května 2026  7:48

Konopí není zázrak, ale parťák. Příběh úspěšné firmy z Vysočiny

Ve spolupráci
Konopí není zázrak, ale skvělá pomoc

Konopnou mast má doma většina z nás. Pomáhá při bolestech svalů, podrážděné pokožce nebo popáleninách. Přesto většina lidí zná tuto rostlinu jen velmi povrchně – často právě jen jako „mazání na...

23. května 2026  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.